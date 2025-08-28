Último adiós a Ana María Jaume, mujer del fundador de Meliá Hotels, Gabriel Escarrer

La familia Escarrer ha despedido esta tarde a Ana María Jaume, la esposa de Gabriel Escarrer, fundador de Meliá Hotels. La matriarca de la familia falleció este pasado martes en Palma, tal y como informó la familia Escarrer en un comunicado.

El funeral se ha celebrado en la Basílica de Sant Francesc de Palma. Además de sus seres queridos, representantes políticos como la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el alcalde de Palma, Jaime Martínez han dado el último adiós a Ana María Jaume.