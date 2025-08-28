Las tormentas descargan en el norte de Mallorca dejando inundaciones en Alcúdia y varias cancelaciones en Son Sant Joan

Las tormentas que amenazaban con descargar con fuerza sobre Mallorca finalmente han dejado cortas pero intensas lluvias en el norte de la isla y fuertes precipitaciones en Menorca. Los chubascos se han dejado notar en zonas como Muro, sa Pobla o Alcúdia, enclave en el que se han llegado a registrar pequeñas inundaciones frente a la costa. La operatividad del aeropuerto de Son Sant Joan también se ha visto afectada por el temporal, acumulando retrasos y cancelaciones a lo largo del día.

La mañana arrancaba encapotada, con una intensa sensación de calor acrecentada por la fuerte humedad del ambiente. Las tormentas descargaban con fuerza en Barcelona y atravesaban el mar para acercarse al norte de Mallorca, donde a partir del mediodía se han registrado las primeras lluvias. El meteorólogo Albert Darder detallaba en su cuenta de X que en algunos puntos de la Serra de Tramuntana, tras las primeras trombas de agua, la temperatura ha descendido 4ºC en cinco minutos y 9ºC en una hora.

El acumulado de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que ha decretado para la jornada de este jueves alerta naranja en la mayor de las Baleares y en Menorca, mostraba cómo a las 17:00 horas de la tarde ya se habían registrado hasta 34 litros por metro cuadrado en Muro, 16,2 en sa Pobla y 14 en el Port de Pollença. También se han registrado fuertes rachas de viento a causa de la tormenta: en Capdepera han alcanzado los 91 km/h y en la Serra d'Alfàbia, en Bunyola, los 73.

Así, pese a que los chubascos se dirigen hacia el norte de Italia, la AEMET mantiene para mañana la alerta amarilla en la Serra, el norte de Mallorca y el Llevant de la isla.

Inundaciones en Alcúdia

Las lluvias se han dejado notar en el norte de Mallorca. Aunque Muro haya registrado el mayor acumulado de la jornada, en Alcúdia ha sido donde los chubascos han causado más estragos.

Vídeos publicados en redes sociales mostraban una primera línea de costa anegada por las lluvias, con coches circulando por calles ligeramente inundadas.

Retrasos y cancelaciones en Son Sant Joan

La jornada de este jueves ha arrancado con cerca de un centenar de retrasos en el aeropuerto de Palma. Según la información proporcionada por AENA, Son Sant Joan, entre las 12.40 y las 16.00 horas acumulaba 98 retrasado, 43 de ellos en las salidas y 55 en las llegadas. También se han cancelado dos vuelos que tenían que llegar procedentes de París.

El aeropuerto de Menorca, por su parte, suma ya 12 vuelos cancelados entre salidas y llegadas, todos con conexión Barcelona. Ibiza, aunque a primera hora de la mañana no registraba incidencias destacables, acumula una decena de cancelaciones de vuelos que conectaban con El Prat.

Los retrasos de este jueves se suman a los de ayer, que fueron generalizados a partir del mediodía. Son Sant Joan llegó a acumular, pasadas las 16.30 horas, hasta 64 vuelos con retraso y dos cancelaciones.

El gestor de navegación Enaire ha señalado en redes sociales que hoy sigue habiendo previsión de meteorología adversa en la Región Este, por lo que según avance la jornada pueden verse afectadas las operativas de Barcelona y Palma.