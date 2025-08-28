Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Cuándo terminan las rebajas de verano en Mallorca?

El inicio de la campaña de descuentos se adelantó este año al 27 de junio

Calendario escolar 2025-2026 de Baleares: inicio de las clases, vacaciones y días festivos

Un comercio con carteles de rebajas en Palma

Un comercio con carteles de rebajas en Palma / Guillem Bosch

Duna Márquez

Palma

Las rebajas de verano en Baleares llegan a su recta final. Los descuentos veraniegos de este se iniciaron el pasado 27 de junio, una fecha que no estuvo exenta de críticas por parte de las patronales del comercio, ya que se optó por iniciarlas unos días antes del tradicional 1 de julio para aprovechar el último fin de semana de junio.

Durante más de dos meses, las tiendas han ofrecido importantes promociones en moda, calzado, hogar y tecnología, coincidiendo con una de las épocas de mayor afluencia turística en el archipiélago. Grandes cadenas, franquicias y pequeños comercios locales se han sumado a las rebajas, calificadas como “explosivas” y “agresivas” por el sector comercial balear.

Últimos días para aprovechar los descuentos

Los comerciantes recuerdan que esta última semana de agosto es una buena ocasión para encontrar precios más bajos, ya que muchas tiendas aplican descuentos adicionales para liquidar el stock antes de la llegada de la temporada de otoño.

Desde las principales calles comerciales de Palma, como Jaume III, Sindicat y Sant Miquel, hasta los centros comerciales y las tiendas en pueblos de la isla, los consumidores todavía podrán acceder a ofertas que pueden alcanzar hasta el 70%.

Según el calendario oficial aprobado por la Dirección General de Comercio del Govern, las rebajas de verano finalizarán el próximo 31 de agosto, último día en el que los comercios de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera podrán aplicar descuentos propios de la temporada estival.

Calendario de próximas rebajas en Baleares

Tras el cierre de las rebajas de verano, los comercios de Baleares volverán a tener un nuevo periodo oficial de descuentos con las rebajas de invierno, que tradicionalmente comienzan el 7 de enero y se prolongan hasta principios de marzo.

