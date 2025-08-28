Radar meteorológico | Alerta naranja en Mallorca: así llegan las tormentas
La alerta se activa a las 10.00 horas para la Serra de Tramuntana, el norte, el interior y el este de Mallorca, además de en Menorca, donde podrían caer hasta 40 litros por metro cuadrado
Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana se encuentran este jueves en alerta naranja (riesgo importante) por tormentas que podrán dejar granizo y rachas de viento muy fuertes, y además por lluvias de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En el caso de Baleares, el aviso naranja afecta a la práctica totalidad de Mallorca y a Menorca. La alerta se activará a las 10.00 horas para la Serra de Tramuntana, el norte, el interior y el este de Mallorca, además de en Menorca.
El sur de Mallorca tendrá aviso amarillo y allí se esperan registros de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.
En el norte de Mallorca, la Serra de Tramuntana y en Menorca los avisos estarán vigentes hasta las 23.59 horas, mientras que para el resto se prevé que se desactiven a las 17.59 horas.
Las lluvias en estas zonas podrían ser localmente fuertes o muy fuertes e ir acompañadas de tormenta y granizo.
Ante este escenario, la Dirección General de Emergencias también ha activado el Índice de Gravedad (IG) 1 del Plan Meteobal en Mallorca y Menorca.
Radar meteorológico
La llegada de las lluvias se prevé entrada la mañana. Aquí puedes seguir su evolución:
- Vox presentará en septiembre su propuesta para incluir el castellano como lengua vehicular en Baleares
- El regreso del dragón azul a Baleares tras varios siglos: “No es una invasión, pero sí un síntoma de que el mar está cambiando”
- «Es imprescindible que nuestra familia permanezca unida», la segunda generación de Escarrer toma el mando
- Xisco Quesada, el mallorquín de 28 años que habla sin filtros de su cáncer terminal: 'He aprendido a ver la vida de otra forma
- Un paso subterráneo y una nueva estación: así se adaptará el Segundo Cinturón al trazado del tren Palma-Llucmajor
- Deniegan el embarque a una pasajera de un vuelo a Mallorca, llama a la policía y le da la razón a la aerolínea
- Fallece Ana María Jaume, nueve meses después de su esposo, Gabriel Escarrer
- La nube de polvo que avanza desde África hacia Mallorca vista desde el espacio