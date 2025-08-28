Radar meteorológico | Alerta naranja en Mallorca: así llegan las tormentas

Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana se encuentran este jueves en alerta naranja (riesgo importante) por tormentas que podrán dejar granizo y rachas de viento muy fuertes, y además por lluvias de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En el caso de Baleares, el aviso naranja afecta a la práctica totalidad de Mallorca y a Menorca. La alerta se activará a las 10.00 horas para la Serra de Tramuntana, el norte, el interior y el este de Mallorca, además de en Menorca.

El sur de Mallorca tendrá aviso amarillo y allí se esperan registros de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.

En el norte de Mallorca, la Serra de Tramuntana y en Menorca los avisos estarán vigentes hasta las 23.59 horas, mientras que para el resto se prevé que se desactiven a las 17.59 horas.

Las lluvias en estas zonas podrían ser localmente fuertes o muy fuertes e ir acompañadas de tormenta y granizo.

Ante este escenario, la Dirección General de Emergencias también ha activado el Índice de Gravedad (IG) 1 del Plan Meteobal en Mallorca y Menorca.

Radar meteorológico

La llegada de las lluvias se prevé entrada la mañana. Aquí puedes seguir su evolución: