Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Radar meteorológico | Alerta naranja en Mallorca: así llegan las tormentas

La alerta se activa a las 10.00 horas para la Serra de Tramuntana, el norte, el interior y el este de Mallorca, además de en Menorca, donde podrían caer hasta 40 litros por metro cuadrado

La Aemet prevé lluvias y tormentas este jueves en Mallorca

La Aemet prevé lluvias y tormentas este jueves en Mallorca / B. Ramon

Duna Márquez

Palma

Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana se encuentran este jueves en alerta naranja (riesgo importante) por tormentas que podrán dejar granizo y rachas de viento muy fuertes, y además por lluvias de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En el caso de Baleares, el aviso naranja afecta a la práctica totalidad de Mallorca y a Menorca. La alerta se activará a las 10.00 horas para la Serra de Tramuntana, el norte, el interior y el este de Mallorca, además de en Menorca.

El sur de Mallorca tendrá aviso amarillo y allí se esperan registros de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.

En el norte de Mallorca, la Serra de Tramuntana y en Menorca los avisos estarán vigentes hasta las 23.59 horas, mientras que para el resto se prevé que se desactiven a las 17.59 horas.

Las lluvias en estas zonas podrían ser localmente fuertes o muy fuertes e ir acompañadas de tormenta y granizo.

Ante este escenario, la Dirección General de Emergencias también ha activado el Índice de Gravedad (IG) 1 del Plan Meteobal en Mallorca y Menorca.

Noticias relacionadas y más

Radar meteorológico

La llegada de las lluvias se prevé entrada la mañana. Aquí puedes seguir su evolución:

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Vox presentará en septiembre su propuesta para incluir el castellano como lengua vehicular en Baleares
  2. El regreso del dragón azul a Baleares tras varios siglos: “No es una invasión, pero sí un síntoma de que el mar está cambiando”
  3. «Es imprescindible que nuestra familia permanezca unida», la segunda generación de Escarrer toma el mando
  4. Xisco Quesada, el mallorquín de 28 años que habla sin filtros de su cáncer terminal: 'He aprendido a ver la vida de otra forma
  5. Un paso subterráneo y una nueva estación: así se adaptará el Segundo Cinturón al trazado del tren Palma-Llucmajor
  6. Deniegan el embarque a una pasajera de un vuelo a Mallorca, llama a la policía y le da la razón a la aerolínea
  7. Fallece Ana María Jaume, nueve meses después de su esposo, Gabriel Escarrer
  8. La nube de polvo que avanza desde África hacia Mallorca vista desde el espacio

Radar meteorológico | Alerta naranja en Mallorca: así llegan las tormentas

Radar meteorológico | Alerta naranja en Mallorca: así llegan las tormentas

El ministro trumpista Torres

El ministro trumpista Torres

Nacho Baltasar, deportista olímpico, sobre el incidente con las motos de agua: “Lo grabé el otro día, pero casi siempre que salgo a pescar me pasan por encima"

Nacho Baltasar, deportista olímpico, sobre el incidente con las motos de agua: “Lo grabé el otro día, pero casi siempre que salgo a pescar me pasan por encima"

Una guía de dos expertos mallorquines para entender y tratar el dolor de espalda: «El mayor problema es la desinformación»

Una guía de dos expertos mallorquines para entender y tratar el dolor de espalda: «El mayor problema es la desinformación»

Opositores a Policía Local en Baleares denuncian de nuevo irregularidades en el proceso unificado y exigen una reunión urgente con el alcalde de Palma

Opositores a Policía Local en Baleares denuncian de nuevo irregularidades en el proceso unificado y exigen una reunión urgente con el alcalde de Palma

El Gobierno negocia la cogestión aeroportuaria con Cataluña, pero cierra la puerta a Baleares

El Gobierno negocia la cogestión aeroportuaria con Cataluña, pero cierra la puerta a Baleares

Jubilados venden su casa y se marchan de Ibiza ante la carestía de la vida

Jubilados venden su casa y se marchan de Ibiza ante la carestía de la vida

Tributo a la matriarca de la familia Escarrer: emotiva despedida a Ana María Jaume

Tributo a la matriarca de la familia Escarrer: emotiva despedida a Ana María Jaume
Tracking Pixel Contents