Opositores a Policía Local en Baleares denuncian de nuevo irregularidades en el proceso unificado y exigen una reunión urgente con el alcalde de Palma
Denuncian opacidad en la corrección, falta de respuesta institucional y alertan de que un grupo de aspirantes realizará el examen en fecha distinta y con ventaja competitiva
Los reclamantes exigen la repetición del tercer ejercicio psicotécnico para todos aquellos que quieran presentarse de nuevo
Un grupo de aspirantes al cuarto proceso unificado para acceder a plazas de Policía Local de Baleares ha vuelto a denunciar irregularidades en las oposiciones y ha solicitado a la conselleria de Treball y al EBAP la repetición del tercer ejercicio psicotécnico para todos aquellos que quieran presentarse de nuevo. Además, han pedido una reunión urgente con el alcalde de Palma, Jaime Martínez, para trasladarle “la gravedad de la situación y sus posibles consecuencias”.
Los opositores critican la opacidad en la corrección del examen y recuerdan que, aunque las bases establecían que la prueba se superaba con una puntuación superior al centil 30 de una muestra externa, nunca se informó de la equivalencia en nota bruta. “La sorpresa llegó con la publicación de resultados: exámenes con notas entre 5 y 6,85 -que en cualquier otro proceso serían considerados aprobados- han sido calificados como no aptos”, denuncian.
A estas quejas se suman las incidencias ocurridas en el aula AA23 de la UIB (Palma), donde el examen comenzó con diez minutos de retraso por problemas organizativos y se entregaron hojas de respuesta erróneas. Según los denunciantes, estas circunstancias afectaron especialmente a la prueba de memoria visual y explican que en esa aula se registró un 44,26% de suspensos, “el doble que en otras aulas, lo que refleja una desigualdad objetiva”.
Una reincorporación polémica
La polémica ha aumentado tras la reincorporación al proceso de 26 aspirantes inicialmente excluidos. Este grupo realizará el psicotécnico en una fecha posterior, lo que, a juicio de los denunciantes, supone una “ventaja competitiva evidente”: acudirán al examen sabiendo que no basta con un cinco para superarlo, sino con una nota bastante más alta. “Eso rompe el principio de igualdad entre opositores: ellos se examinarán con información que nosotros no teníamos cuando lo hicimos”, aseguran.
Los afectados también reprochan la falta de respuesta institucional desde la publicación de las listas provisionales el pasado 8 de julio, pese a las alegaciones presentadas. Esta ausencia de contestación, sostienen, incrementa la sensación de indefensión y falta de transparencia.
Un riesgo económico
Además, advierten de que, si el proceso termina en los tribunales, el Ayuntamiento de Palma -que concentra el mayor número de plazas ofertadas- podría verse obligado a crear hasta 70 plazas adicionales y asumir indemnizaciones millonarias.
“Queremos explicarle al alcalde que la mejor salida no es judicializar el proceso, sino repetir el psicotécnico en igualdad de condiciones. Eso evitaría un enorme coste económico y una polémica institucional que nadie desea”, señalan.
Los opositores concluyen reclamando una solución “justa, transparente y rápida”: “Pedimos transparencia, igualdad y que todos podamos competir en las mismas condiciones. Si se mantiene un examen diferido para unos pocos, la desigualdad se consolidará. Si se abre a todos, se refuerza la legitimidad del proceso y se evita un conflicto judicial con graves consecuencias para Palma y el resto de municipios”.
