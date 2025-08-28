Nacho Baltasar, deportista olímpico, sobre el incidente con las motos de agua: “Lo grabé el otro día, pero casi siempre que salgo a pescar me pasan por encima"

Las situaciones de incivismo en el mar parecen ser una estampa habitual en las costas mallorquinas este verano. La presencia de barcos a pocos metros de la costa, embarcaciones a toda velocidad en zonas prohibidas y otras conductas peligrosas, generan inseguridad y miedo en el resto de bañistas. Hace unos días el deportista olímpico mallorquín, Nacho Baltasar Summers, compartía en redes sociales un vídeo en el que varias motos de agua pasaban por encima de él en Porto Petro. Sin embargo, esto no es algo extraordinario: "Lo grabé el otro día, pero me pasa casi siempre que salgo a pescar con mis amigos".

"Siempre llevamos la boya y todo lo que necesitamos. Pero las motos de agua de alquiler son las que más problemas nos dan", indica el joven. Así, explica que aquel día empezó a escuchar una "muy lejos" y "de repente" empezaron a pasar por encima "cinco o seis".

Ante esta situación, dudó en cómo actuar: "No sabía cuando salir por si venía otra". Al emerger a la superficie llamó a los conductores para decirles que "fueran con cuidado" y respondieron con “un gesto de perdón”, pero no se acercaron a preguntar si estaba bien. Además, cree que iban con un guía, que tampoco respetó la señalización. “Todos los veranos hay desgracias y muchas menos de las que podrían pasar”, insiste.

Baltasar se sintió indignado ante esta circunstancia: “Al principio estás abajo e intentas mantener la calma porque si no te agobias y te quedas sin aire. Pero cuando salí estaba enfadado porque no puedes estar tranquilo”, relata. Poco después, se acercó a la costa, aunque solo estaba a “20 metros” porque ya no se “fiaba” de pescar allí.

Asimismo, sostiene que no es la única vez que ocurre: "Justo al día siguiente me pasó lo mismo con tres amigos en Es Cap Enderrocat. Le empezamos a decir al motorista que se apartara, pero nos vaciló e ignoró". Circunstancias como las que ha vivido el mallorquín, son al parecer, recurrentes en las costas mallorquinas que quedan impunes y comprometen la seguridad de los bañistas.