El ministro trumpista Torres

Al Govern no le importuna que viaje a Mallorca un millón más de turistas, menores incluidos. El ejecutivo balear alienta que centenares de miles de suecoalemanes roben las casas de los mallorquines, para asentarse en la isla sin separarse de sus crías menores. Ahora bien, 49 menores sin papeles y, sobre todo, sin dinero, descabalan los planes de la institución de Vox, mientras saca al mercado nuevas plazas turísticas y construye pisos solo para extranjeros.

Esta contradicción sustentaría el análisis de un Govern expansionista con los invasores ricos, pero reduccionista con los extranjeros pobres y, sobre todo, con los indígenas de clase media.

Sin embargo, la izquierda balear y española se caracteriza por su habilidad para empeorar cualquier situación. De ahí que el entrometido Ángel Víctor Torres se haya reencarnado en ministro trumpista, para amenazar a Marga Prohens con un desembarco de policías si no acoge a los menores.

Por primera vez en la historia, un Gobierno no ataca a una comunidad con artefactos como el célebre artículo 155, sino que planifica una reconquista armada en una promoción inesperada de la guerra civil. La iniciativa sorprende, además, porque el ministro Torres se caracteriza por su lenguaje zalamero y ronroneante, cuando se dirige a la presunta organización criminal de Koldo en prolijas cartas de amor.

Torres propone para Mallorca la misma solución que Trump para Washington: tomarla por las armas. No hay problema, los invasores se contaminarían pronto de la molicie local y aparcarían las pistolas para calzarse un bañador. Bien pensado, sería idóneo que el ministro beligerante enviara a los menores por una parte y a los policías por otra, si puede ser de la rama que no se emparenta con narcotraficantes.

Torres suministra oxígeno a Prohens, autorizada a atribuir «matonismo» al Gobierno, aunque alguien pueda pensar que «matón» se refiere al expresident del Govern que prometía a diestro y siniestro que «no volverás a trabajar en Mallorca».