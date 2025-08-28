Mallorca cuenta con más de 42.000 plazas turísticas ilegales operando actualmente, lo que supone casi el 40% de la oferta de viviendas anunciadas en las principales plataformas comercializadoras como Booking o Airbnb. Así lo corrobora el informe elaborado por el Consell de Mallorca, que ha analizado durante los últimos doce meses (de junio del año pasado al de este 2025) cerca de 400.000 anuncios publicados.

En este sentido, casi el 40% de dicha oferta está operando al margen del registro oficial de los establecimientos turísticos en las islas. El Consell ha detectado una media de casi 8.000 viviendas al mes que funcionan fuera del control de la oferta reglada, lo que supone un total de 42.300 plazas turísticas ilegales en todo el año. De esta forma, 4 de cada 10 inmuebles que se anuncian en Mallorca lo hacen de forma irregular, según esgrime el informe de la institución insular.

Municipios

En cuanto a los municipios donde se ubican estas plazas ilegales, Palma se sitúa en primera posición superando el millar de establecimientos irregulares. Le siguen Pollença (756), Alcúdia (687), Santa Margalida (467), Calvià (413), Capdepera (388) y Manacor (374).

Por su parte, el conseller de Turismo, Marcial Rodríguez, asegura que estas cifras suponen el punto de partida para erradicar la oferta ilegal en Mallorca. "Después de 12 meses trabajo tecnológico, ponemos cifra a la economía sumergida en el turismo de nuestra isla", expresa Rodríguez.

Medidas

En cuanto a las medidas concretas respecto a qué sucederá con estas viviendas irregulares, Rodríguez asegura que desde el Consell ya está actuando "dentro del marco normativo" para sacarlas del mercado. Sin embargo, incide en que "hay un mecanismo jurídico que debe cumplirse", por lo que en ocasiones no se puede actuar a la velocidad que le gustaría a la institución insular. No obstante, Rodríguez afirma que "se ha mejorado mucho" en los mecanismos de colaboración con las plataformas como Airbnb o Booking.

Cuestionado respecto a cuáles son las previsiones del Consell para acabar con estas plazas turísticas ilegales, Marcial Rodríguez evita dar una cifra concreta. "Mi objetivo es reducirlo a la mínima expresión, pero los procedimientos administrativos son difíciles. Lo importante es que ahora ya contamos con un número a partir del cual se puede ir comparando y trabajando", destaca.