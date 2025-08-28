El mal tiempo provoca casi un centenar de retrasos en el aeropuerto de Palma

La jornada de este jueves, en la que se prevé la activación por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de avisos naranja en Mallorca y Menorca por fuertes lluvias y tormentas ha arrancado con cerca de un centenar de retrasos en el aeropuerto de Palma.

Según la información AENA consultada por Europa Press, Son Sant Joan, entre las 12.40 y las 16.00 horas acumula 98 retrasado, 43 de ellos en las salidas y 55 en las llegadas. También se han cancelado dos vuelos que tenían que llegar procedentes de París.

El aeropuerto de Menorca, por su parte, suma ya 12 vuelos cancelados entre salidas y llegadas, todos con conexión Barcelona. Ibiza, aunque a primera hora de la mañana no registraba incidencias destacables, acumula una decena de cancelaciones de vuelos que conectaban con El Prat.

Los retrasos de este jueves se suman a los de ayer, que fueron generalizados a partir del mediodía. Son Sant Joan llegó a acumular, pasadas las 16.30 horas, hasta 64 vuelos con retraso y dos cancelaciones.

El gestor de navegación Enaire ha señalado en redes sociales que este jueves sigue habiendo previsión de meteorología adversa en la Región Este, por lo que según avance la jornada pueden verse afectadas las operativas de Barcelona y Palma.