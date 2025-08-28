Una guía de dos expertos mallorquines para entender y tratar el dolor de espalda: «El mayor problema es la desinformación»

Cada vez más personas sufren dolor de espalda: es una de las principales causas de discapacidad en el mundo. Lo que antes se asociaba a esfuerzos físicos intensos o a la edad, hoy está en casi todas las oficinas, casas y centros de estudio. «Nuestro estilo de vida, posturas, hábitos... todo influye», explica el mallorquín Andreu Galmés, experto en actividad física y readaptación funcional. Acaba de publicar junto al doctor Mario Gestoso, especialista en esta dolencia, un manual gratuito bajo el título 'Cómo curar tu dolor de espalda': «Ofrecemos conocimiento, herramientas y recursos prácticos para saber cómo abordarlo, porque el mayor problema es la desinformación»

La guía está disponible en PDF en la web de la Escuela Española de la Espalda (EEDE), y nace con el objetivo de que cualquier persona, aunque no tenga conocimientos médicos, pueda comprender qué le pasa, por qué le duele y qué hacer para recuperar la calidad de vida. «Nos encontramos con pacientes muy confundidos e incluso asustados porque viven con dolor crónico. Algunos llevan tiempo haciendo tratamientos sin saber realmente por qué», señalan Galmés, que atiende a diario a personas con este tipo de dolencias: «Falta información clara, estructurada y contrastada. Por eso creamos esta guía».

El manual es gratuito y está disponible en la web de la Escuela Española de la Espalda

El error de asociar dolor con daño

Uno de los conceptos clave del manual es que el dolor no siempre indica daño. Puede ser una respuesta de protección del sistema nervioso, una percepción de riesgo o una alerta ante el estrés. «Es un error muy común pensar que si te duele, te estás lesionando, pero no es así. Puedes tener una lesión y no sentir nada, y puedes sentir dolor sin que haya daño estructural», resume Galmés. Esa confusión es la que lleva a muchas personas a evitar el movimiento, a parar en seco su actividad física e incluso a empeorar: «El reposo absoluto, que antes se recomendaba, ya no es válido. Ahora sabemos que el ejercicio, si es adaptado, es parte del tratamiento».

El manual, de carácter divulgativo y sin tecnicismos, trata de desmontar los mitos más comunes, propone pautas concretas, rutinas y ejercicios sencillos que pueden hacerse en casa. Habla de la importancia de mantener el tono muscular, de regular el descanso, de la dieta, del estrés y de la ergonomía diaria, porque «todo influye»: «Lo que comemos, cómo dormimos, cómo nos movemos, cómo trabajamos, cómo nos relacionamos. La espalda no es un compartimento estanco, sino un reflejo del estilo de vida».

También han dedicado un capítulo completo a un problema habitual: las recaídas. «Uno de los errores más comunes es pensar que cuando desaparece el dolor, estamos curados. Pero el dolor es solo una parte del problema», explica. Cuando el dolor desaparece, no significa que la espalda esté estable o que los factores de riesgo hayan desaparecido. Por eso, en muchas ocasiones, el dolor vuelve. En todo caso, la prevención es clave, y por eso la guía insiste en que el tratamiento no se acaba cuando ya no duele: «Hay que seguir cuidando los hábitos, mantener la actividad física y no dejarse llevar por la falsa seguridad de estar bien. Si no se mantiene la estabilidad, las probabilidades de recaída aumentan».

«Uno de los errores más comunes es pensar que cuando desaparece el dolor, estamos curados»

Otro de los puntos en los que incide el manual es en detectar cuándo el dolor requiere atención médica. «Hay molestias que pueden resolverse solas, con una buena gestión diaria. Pero si el dolor se alarga, o se repite con frecuencia, es fundamental buscar un diagnóstico», advierte Galmés. También cuando el dolor es muy intenso o viene acompañado de otros síntomas: «El dolor crónico no es normal. Hay que entender qué lo provoca, y no resignarse a vivir con él».

Además, incluyen orientaciones para saber a qué profesional acudir en función del tipo de dolor, algo que muchos pacientes desconocen: «No siempre es el médico quien debe intervenir primero: en algunos casos el fisioterapeuta o el experto en ejercicio pueden ser clave, y en otros hace falta un abordaje médico más profundo», indica el profesional.

Más del 80% lo sufrirá antes de los 30

Andreu Galmés dirige la Escuela Balear de la Espalda, centrada en atención directa a pacientes, mientras que el doctor Mario Gestoso lidera la Escuela Española de la Espalda, una plataforma que promueve el conocimiento sobre salud lumbar. «Nuestro objetivo es que esta guía llegue al máximo de personas posibles. Por eso la hemos hecho gratuita, en formato digital y con lenguaje accesible. En las redes sociales hay mucho ruido, información errónea y desordenada», matiza Galmés.

Uno de los pilares del nuevo enfoque sobre el dolor de espalda es que el paciente ya no es pasivo: «Antes se pensaba que uno tenía que esperar a que le curaran. Ahora sabemos que el paciente es parte activa de su recuperación. Tiene que entender lo que le pasa y actuar en consecuencia». Según los datos que manejan los autores, más del 80% de la población ha sufrido o sufrirá dolor de espalda antes de los 30 años.

Las causas son múltiples: desde lesiones físicas hasta el estrés, pasando por malas posturas, trabajos sedentarios o problemas digestivos: «Por eso es tan importante el enfoque global. No se trata de una única causa, sino de cómo convivimos con muchos factores al mismo tiempo».