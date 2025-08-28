Un fallo eléctrico en el aeropuerto de Palma obliga a realizar los embarques con los autobuses jardinera
A las 17:00 horas se registraba una pérdida en la red de Son Sant Joan que ha inutilizado los puentes de embarque por los que los pasajeros suben y bajan del avión
La búsqueda y el uso de un método alternativo ha generado retrasos acumulados en varias salidas
Una pérdida en el sistema eléctrico del aeropuerto de Palma ha obligado a embarcar varios vuelos a través de los autobuses jardineras tras fallar el sistema para acoplar y desacoplar los puentes de embarque, también conocidos como 'fingers', a consecuencia de la pérdida. El uso de este método alternativo para subir y bajar a los pasajeros de los aviones ha causado retrasos en las salidas desde Son Sant Joan, que han ido acumulándose a lo largo de la tarde.
Alrededor de las 17:00 horas, el sistema eléctrico del aeropuerto ha sufrido una pérdida con entidad suficiente como para inutilizar los 'fingers' situados en las puertas de embarque, estructuras por las que los pasajeros suben y bajan normalmente de la aeronave. Algunos de ellos han tenido que permanecer más de media hora en el interior de los aviones esperando a ser desembarcados. El piloto avisaba por megafonía de que se había producido "un apagón" en el aeródromo. Finalmente, los pasajeros han podido abandonar las pistas bajando a través de unas escaleras y haciendo uso de los autobuses jardinera, que les han llevado hasta la terminal.
El fallo en el sistema, que se ha prolongado alrededor de 45 minutos, ha afectado a vuelos recién aterrizados en la capital balear y a otros que estaban a punto de despegar. El tiempo empleado en reorganizar los embarques y desembarques de los pasajeros ha generado retrasos en la salida de varios vuelos.
Así, pese haber intentado hacer uso de los 'fingers' en un primer momento, los sistemas no han respondido y finalmente se ha decidido embarcar y desembarcar los vuelos directamente por la pista.
Retrasos acumulados
Los retrasos generados a causa del fallo eléctrico se han sumado a los ya registrados por del temporal que ha afectado a zonas como Barcelona o el norte de Mallorca. La jornada de este jueves comenzó con casi un centenar de vuelos retrasados en el aeropuerto de Palma. Según los datos facilitados por AENA, el aeropuerto de Son Sant Joan acumulaba entre las 12:40 y las 16:00 horas un total de 98 vuelos afectados, de los cuales 43 correspondían a salidas y 55 a llegadas.
Además, se confirmaron dos cancelaciones en vuelos que tenían previsto aterrizar en la isla procedentes de París, lo que agravó la situación en una franja horaria ya marcada por numerosas incidencias.
Suscríbete para seguir leyendo
- Vox presentará en septiembre su propuesta para incluir el castellano como lengua vehicular en Baleares
- El regreso del dragón azul a Baleares tras varios siglos: “No es una invasión, pero sí un síntoma de que el mar está cambiando”
- «Es imprescindible que nuestra familia permanezca unida», la segunda generación de Escarrer toma el mando
- Las fuertes lluvias en Mallorca dejan inundaciones en Alcúdia
- Xisco Quesada, el mallorquín de 28 años que habla sin filtros de su cáncer terminal: 'He aprendido a ver la vida de otra forma
- Un paso subterráneo y una nueva estación: así se adaptará el Segundo Cinturón al trazado del tren Palma-Llucmajor
- Deniegan el embarque a una pasajera de un vuelo a Mallorca, llama a la policía y le da la razón a la aerolínea
- Fallece Ana María Jaume, nueve meses después de su esposo, Gabriel Escarrer