Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detectan en un caballo de Menorca el primer caso de fiebre del Nilo en Baleares

Esta temporada se han notificado otros tres casos, dos en équidos y uno en aves silvestres de Almería, Barcelona y Lleida

El mosquito vector del virus del Nilo.

El mosquito vector del virus del Nilo. / EFE / Edward McCellan

EFE

Madrid

Las autoridades de sanidad animal han detectado el primer caso en Baleares de fiebre del Nilo Occidental, en concreto en un equino de Maó.

En lo que va de temporada, se han notificado otros tres casos más, dos en équidos y uno en aves silvestres en las provincias de Almería, Barcelona y Lleida, según ha informado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

Este departamento ha recordado que la detección de todos los casos se ha producido gracias al Programa nacional de vigilancia, que establece las bases de la vigilancia de dicha enfermedad con la recogida de muestras de équidos, aves y mosquitos.

Noticias relacionadas y más

Los resultados de dicho programa sirven como sistema de alerta precoz de posible presencia de la enfermedad en personas, con objeto de adoptar las medidas preventivas adecuadas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Vox presentará en septiembre su propuesta para incluir el castellano como lengua vehicular en Baleares
  2. El regreso del dragón azul a Baleares tras varios siglos: “No es una invasión, pero sí un síntoma de que el mar está cambiando”
  3. «Es imprescindible que nuestra familia permanezca unida», la segunda generación de Escarrer toma el mando
  4. Xisco Quesada, el mallorquín de 28 años que habla sin filtros de su cáncer terminal: 'He aprendido a ver la vida de otra forma
  5. Un paso subterráneo y una nueva estación: así se adaptará el Segundo Cinturón al trazado del tren Palma-Llucmajor
  6. Deniegan el embarque a una pasajera de un vuelo a Mallorca, llama a la policía y le da la razón a la aerolínea
  7. Fallece Ana María Jaume, nueve meses después de su esposo, Gabriel Escarrer
  8. La nube de polvo que avanza desde África hacia Mallorca vista desde el espacio

Detectan en un caballo el primer caso de fiebre del Nilo en Baleares

Detectan en un caballo el primer caso de fiebre del Nilo en Baleares

Cuatro de cada diez viviendas turísticas que se anuncian en Mallorca son ilegales

Cuatro de cada diez viviendas turísticas que se anuncian en Mallorca son ilegales

Radar meteorológico | Alerta naranja en Mallorca: así llegan las tormentas

Radar meteorológico | Alerta naranja en Mallorca: así llegan las tormentas

El mal tiempo provoca casi un centenar de retrasos en el aeropuerto de Palma

El mal tiempo provoca casi un centenar de retrasos en el aeropuerto de Palma

Una guía de dos expertos mallorquines para entender y tratar el dolor de espalda: «El mayor problema es la desinformación»

Una guía de dos expertos mallorquines para entender y tratar el dolor de espalda: «El mayor problema es la desinformación»

¿Cuándo terminan las rebajas de verano en Mallorca?

¿Cuándo terminan las rebajas de verano en Mallorca?

Calendario escolar 2025-2026 de Baleares: este es el día que empiezan las clases

Calendario escolar 2025-2026 de Baleares: este es el día que empiezan las clases

El ministro trumpista Torres

El ministro trumpista Torres
Tracking Pixel Contents