Calendario escolar 2025-2026 de Baleares: este es el día que empiezan las clases

Miles de alumnos se preparan para el regreso a las aulas: la mayoría de ellos lo harán el 10 de septiembre

Imagen de archivo de un grupo de alumnos en una 'escoleta'.

Imagen de archivo de un grupo de alumnos en una 'escoleta'. / EP

Duna Márquez

Palma

Se acerca el final de las vacaciones escolares de verano y, con ellas, el inicio del curso escolar 2025-2026, cuyo calendario fue aprobado por el Consejo Asesor del Calendario Escolar aprobó el pasado mes de abril la propuesta de la Conselleria de Educación. 

Así, la mayor parte de los alumnos tienen marcada en el calendario la fecha de regreso a las aulas: el próximo 10 de septiembre de 2025. Ese día iniciarán las clases los escolares de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Educación Especial.

No obstante, no todos comenzarán el curso en esa fecha. Las fechas de inicio del curso para otras enseñanzas son las siguientes:

  • Los alumnos de Enseñanzas Artísticas (EeiP-Danza) iniciarán el curso el 11 de septiembre.
  • En Formación Profesional, las clases no arrancarán hasta el 19 de septiembre.
  • Los estudiantes de EEiP-Música lo harán el 25 de septiembre.
  • En los Centros de Educación para Personas Adultas (CEPA) la actividad para los alumnos comenzará el 26 de septiembre.
  • Y, por último, las Escuelas Oficiales de Idiomas y otras enseñanzas (ERE, EA, EERE) abrirán curso el 29 de septiembre.

Final de curso y vacaciones

El curso concluirá el 19 de junio de 2026 para Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Educación Especial. En el caso de la Formación Profesional, las enseñanzas artísticas, los adultos y las Escuelas de Idiomas, las fechas de finalización se ajustarán en función de cada etapa.

Noticias relacionadas y más

En cuanto a los periodos vacacionales, los escolares tendrán vacaciones de Navidad del 23 de diciembre al 7 de enero, y de Semana Santa del 2 al 13 de abril. Además, serán festivon el 8 de diciembre (Inmaculada Concepción), 27 de febrero (fiesta escolar unificada), 2 de marzo  (Dia de les Illes Balears, el festivo se ha pasado al día siguiente) y 1 de mayo (fiesta del trabajo) y las festividades locales de cada municipio.

Calendario escolar de Baleares 2025-2026

Calendario escolar de Baleares 2025-2026 / GOIB

