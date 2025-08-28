Las fuertes lluvias en Mallorca dejan inundaciones en Alcúdia

Mallorca se encuentra en alerta naranja desde las 10 horas por tormentas y fuertes lluvias de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora que pueden ir acompañadas de granizo, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las fuertes precipitaciones han dejado calles inundadas en Alcúdia y han caído con intensidad en otras zonas de la isla, como Muro, donde se han registrado 33 litros por metro cuadrado, según datos de la Aemet a las 14 horas, en sa Pobla, con 16,2, o en el Port de Pollença, con 13,6.

El aviso naranja afecta a la práctica totalidad de Mallorca, la Serra de Tramuntana, el norte, el interior y el este de la isla. El sur tendrá aviso amarillo y se esperan registros de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora. En el norte y la Serra de Tramuntana la alerta estará vigente hasta las 23.59 horas, mientras que para el resto se prevé que se desactiven a las 17.59 horas.

Retrasos en el aeropuerto de Palma

Según la información AENA consultada por Europa Press, Son Sant Joan, entre las 12.40 y las 16.00 horas acumula 98 retrasado, 43 de ellos en las salidas y 55 en las llegadas. También se han cancelado dos vuelos que tenían que llegar procedentes de París.

Radar meteorológico

Aquí puedes seguir la evolución de la alerta naranja en Mallorca: