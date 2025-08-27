Tributo a la matriarca de la familia Escarrer: emotiva despedida a Ana María Jaume

El fallecimiento de Ana María Jaume Vanrell, viuda del fundador de Meliá, Gabriel Escarrer Juliá congrega este miércoles en Palma a amigos y representantes de la sociedad, la política y el mundo empresarial que han querido rendir un cariñoso tributo a la matriarca de la familia hotelera mallorquina.

La desaparición de la madre de los Escarrer, a los 89 años, a la misma edad que su marido, solamente nueve meses después de la muerte del pionero del turismo español deja desolada a la familia.

Sebastián Escarrer Jaume, con su esposa Marian, y su hermana María Antonia han sido los primeros en llegar al Tanatorio de Son Valentí, donde a las cuatro de la tarde se ha iniciado el velatorio. Después se acercaban la doctora Mercedes Escarrer y otros familiares.

A continuación ha llegado el presidente y consejero delegado de Meliá, Gabriel Escarrer Jaume, con su mujer, Belén Puerto, y sus hijos.

Entre los asistentes también ha podido verse a la presidenta del Govern, Marga Prohens, y al extenista Rafa Nadal.