Tributo a la matriarca de la familia Escarrer: emotiva despedida a Ana María Jaume
El velatorio se celebra en el tanatorio Son Valentí de Palma
El fallecimiento de Ana María Jaume Vanrell, viuda del fundador de Meliá, Gabriel Escarrer Juliá congrega este miércoles en Palma a amigos y representantes de la sociedad, la política y el mundo empresarial que han querido rendir un cariñoso tributo a la matriarca de la familia hotelera mallorquina.
La desaparición de la madre de los Escarrer, a los 89 años, a la misma edad que su marido, solamente nueve meses después de la muerte del pionero del turismo español deja desolada a la familia.
Sebastián Escarrer Jaume, con su esposa Marian, y su hermana María Antonia han sido los primeros en llegar al Tanatorio de Son Valentí, donde a las cuatro de la tarde se ha iniciado el velatorio. Después se acercaban la doctora Mercedes Escarrer y otros familiares.
A continuación ha llegado el presidente y consejero delegado de Meliá, Gabriel Escarrer Jaume, con su mujer, Belén Puerto, y sus hijos.
Entre los asistentes también ha podido verse a la presidenta del Govern, Marga Prohens, y al extenista Rafa Nadal.
