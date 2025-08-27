El secretario de Estado de Infancia y Juventud afirma que el número de menores que recibirá Balears será inferior a los 49 iniciales

El secretario de Estado de Infancia y Juventud, Rubén Pérez, ha afirmado hoy en los micrófonos de la Radio Mallorca- Cadena Ser, que el numero de menores migrantes que recibirá Baleares será "sensiblemente menor" a los 49 iniciales, pero ha insistido en que "hay que cumplir con el decreto sin excepciones", igual que se han expresado este mismo martes los ministros Ángel Víctor Torres o Félix Bolaños.

En este sentido, Pérez ha afirmado que las islas no se podrán acoger a la fórmula de la excepción por contingencia, porque, como ha explicado, la saturación de Baleares, que no pone en duda, ha afirmado, no es la misma que sufren Canarias o Ceuta.

El secretario de Estado de Infancia y Juventud se ha mostrado partidario de "volver a hacer una proyección con los datos reales y con las últimas llegadas de pateras a Baleares" y a sentarse con el Ejecutivo de Prohens, una vez "dimensionado" el sistema de reparto de menores.

Pérez ha insistido en todo momento en hablar sobre la capacidad de acogida de las comunidades y hablar con datos de los recursos que Baleares podría redirigir sus presupuestos a estos menores y ha señalado que lo contrario sería "ceder a una cierta ideología racista".