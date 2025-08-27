Un santuario de gatos en Mallorca pide auxilio para reformar su nuevo refugio

El Santuario de Gatos Forever Home cambia de ubicación, con el objetivo de garantizar a sus felinos una mayor seguridad y bienestar, algo que no cumple la propiedad actual, según denuncian los responsables de la entidad, que aseguran que el lugar donde se encuentran no cumple con los requisitos necesarios para el cuidado de estos animales, por lo que ven necesaria este cambio de sede.

Sin embargo, es necesario llevar a cabo varios trabajos de adaptación y reparación, pues el nuevo hogar no se encuentra habitable en las condiciones actuales. Entre las prioridades, tal y como afirma la organización en una nota de prensa, está "la reparación de una valla de seguridad de 100 metros de longitud para mantener a los gatos seguros en el nuevo espacio". Para ello, se requiere la ayuda de voluntarios, así como una financiación urgente para realizar tareas, como "la limpieza exhaustiva del jardín, que pone en peligro el entorno para los animales".

Respecto a las instalaciones, la nueva casa cuenta con "agua y electricidad mediante el uso de paneles sociales", aunque el sistema no se encuentra en funcionamiento en este momento. También se encuentran en el recinto dos pozos inactivos, cuya reparación "garantizaría el suministro básico". Asimismo, se requiere la compra de materiales, como pintura, suelos, yeso y azulejos para mejorar el espacio y convertirlo en un entorno adecuado tanto para los gatos como sus cuidadores.

Por todo ello, los responsables de la asociación piden a la ciudadanía "ser solidarios y ayudar a realizar las tareas de reparación, como desmontar y volver a montar la valla y limpiar y arreglar el jardín. Además, el santuario reclama compensaciones económicas para cubrir todo los costes de reparación, limpieza y adecuación para acelerar el proceso de mudanza y acondicionamiento del nuevo espacio.

Toda esta ayuda, según aseguran los responsables del santuario, será clave para "garantizar que los gatos puedan seguir disfrutando de un refugio seguro y cómodo", por lo que han puesto en marcha una recaudación en la plataforma GoFundMe para cubrir los gastos de la reforma.