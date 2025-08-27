Prohens denuncia el "desprecio" del Gobierno hacia Baleares con la llegada de migrantes: "Es incompetencia y mala fe"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, denuncia la “irresponsabilidad”, la “falta de sensibilidad” y el "desprecio" del Ejecutivo de Pedro Sánchez en la gestión de la llegada de migrantes y menores no acompañados a Baleares.

Prohens critica las "vacaciones eternas" del delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, durante el mes de agosto, periodo en el que arriban más de 1.500 migrantes y 64 menores no acompañados a las costas del archipiélago: "En estos momentos es incompatible defender el Gobierno de Pedro Sánchez y a Baleares".

La presidenta explica que envía dos cartas en nombre del Govern, los consells insulares, el Consell de Mallorca, el de Ibiza, el de Menorca, el de Formentera, el Ayuntamiento de Palma y la FELIB solicitando una reunión conjunta con el Gobierno central, pero la petición es rechazada. “Se trata de un desprecio y un insulto a las instituciones insulares que nunca había visto. Es incompetencia y mala fe”, afirma. La líder popular también critica que se entera de la llegada de inmigrantes por los medios de comunicación y no por avisos de la Delegación de Gobierno. "No sabemos absolutamente nada, ni cuántos vienen, ni de dónde ni por qué", apunta.

Prohens también arremete contra la ministra de Infancia, a la que acusa de "no levantar el teléfono" para conocer la situación de los centros de acogida en Baleares ni las condiciones en las que los consells deben tutelar a los menores migrantes: “No hablamos de un reparto de paquetes de Amazon, hablamos de niños y niñas que merecen ser acogidos con dignidad. Es una falta enorme de sensibilidad”.

La presidenta alerta de que los consells carecen de infraestructuras y de personal cualificado suficiente para atender a los menores que llegan en los últimos meses. “El drama no es que Baleares no quiera ser solidaria, el drama es que no podemos garantizar una acogida en condiciones de dignidad”, subraya.

"Vemos la situación de Canarias, también abandonada por el Gobierno y donde llega muy tarde. No se está haciendo cargo del drama humanitario. Vivimos una situación que no tiene parangón ni en España ni en Europa. Nosotros sí nos preocupamos por las condiciones de dignidad a la hora de acoger a cualquier persona", reitera.

Asimismo, critica lo que califica de amenazas del Gobierno central, en referencia a declaraciones del expresidente canario Ángel Víctor Torres. “Pido al Gobierno de España que deje de lado el matonismo y las amenazas y se ponga a trabajar de verdad junto a las comunidades para encontrar soluciones”, concluye.

