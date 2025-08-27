Més y Bildu se reúnen para "construir frentes amplios" de cara a las próximas elecciones

Més per Mallorca y EH Bildu han reafirmado este miércoles su voluntad de mantener y ampliar la cooperación política entre ambas formaciones. La reunión, celebrada en la sede de EH Bildu en Bilbao, reunió a representantes de las dos fuerzas soberanistas con el objetivo de analizar el actual contexto político y reforzar sus lazos de colaboración.

Durante el encuentro se abordó la situación en el Estado español y el escenario internacional, que ambas formaciones consideran marcado por una gran volatilidad. Según explica Vicenç Vidal, este contexto “supone riesgos, pero también retos y oportunidades para las fuerzas soberanistas”.

Tanto Més como EH Bildu coincidieron en la necesidad de fortalecer la cooperación para avanzar en la defensa de “la soberanía de nuestros pueblos y de las clases populares y el territorio”. Para ambas fuerzas, su presencia en el Congreso y en el Senado es clave a la hora de contrarrestar “la reacción autoritaria de la derecha y la extrema derecha”.

Frentes amplios y alianzas

Ambas formaciones apuestan por construir frentes políticos amplios como la mejor garantía para trabajar de forma eficaz en la actual coyuntura. “Estamos abiertos a la colaboración y a las alianzas”, subrayó Vidal tras la reunión, insistiendo en que la cooperación entre partidos soberanistas es una herramienta decisiva para ampliar derechos y frenar retrocesos.

La cita en Bilbao también sirvió para poner en valor la relación sostenida en los últimos años entre ambas formaciones, que ya se ha traducido en iniciativas conjuntas como la candidatura compartida en las elecciones europeas de 2024.

Compromiso de futuro

MÉS y EH Bildu cerraron la reunión con un compromiso claro: seguir trabajando juntos y prepararse para afrontar de manera coordinada los escenarios que puedan surgir en los próximos meses. “Somos conscientes del momento político y estamos dispuestos a recorrer juntos este camino”, apuntó Vidal, que calificó la colaboración como “positiva e importante” para remar en favor de la soberanía de los dos pueblos y de las clases populares.

Por parte de Més asistieron el diputado en el Congreso Vicenç Vidal y la secretaria de Organización Maria Ramon, mientras que EH Bildu estuvo representada por su secretario general, Arnaldo Otegi; el secretario de Relaciones Políticas y portavoz en el Senado, Gorka Elejabarrieta; y la secretaria de Organización, Sonia Jacinto.