Mallorca seguirá este miércoles en aviso amarillo por temperaturas de hasta 37 grados
Este jueves se activará el aviso amarillo por lluvias en el interior
Buena parte de Mallorca seguirá este miércoles en aviso amarillo por temperaturas que podrían llegar a los 37 grados centígrados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
El aviso estará activo en el interior, el norte, el nordeste, el levante y la zona de la Serra de Tramuntana entre las 12.00 y las 19.00 horas. Aunque se esperaba que Menorca también estuviera en aviso amarillo finalmente ha sido desactivado.
Emergencias 112 de Baleares mantiene el índice de gravedad cero (IG-0) del Plan Meteobal por altas temperaturas en Mallorca.
Los servicios de emergencias recomiendan evitar el ejercicio físico y la actividad deportiva durante las horas de máxima insolación y el consumo de bebidas alcohólicas y cafeína. También recuerdan de la importancia de no dejar a menores, personas mayores y animales dentro de los coches con las ventanillas bajadas.
Para hacer frente al calor es recomendable buscar la sombra, cubrirse la cabeza y vestir ropa ligera de colores claros, beber mucha agua, comer ligero, cerrar persianas y ventanas durante las horas de más calor y ponerse protección solar.
DEL CALOR A LAS LLUVIAS
El jueves, siempre según la Aemet, se activará el aviso amarillo por lluvias en el interior, el norte, el nordeste y en la Serra de Tramuntana de Mallorca. Se prevé que puedan llover hasta 20 litros por metro cuadrado en el lapso de una hora.
