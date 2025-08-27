La imprenta Bahía moderniza su maquinaria con ayudas públicas a la industria balear

La imprenta Bahía, ubicada en el Polígono de Son Castelló, ha logrado mejorar su producción gracias a la inversión en una nueva maquinaria, financiada en parte por las ayudas a la industria impulsadas por el Govern balear. Esta empresa es una de las 146 que se han beneficiado de la convocatoria pública de 2025 para ayudar a la industria, una iniciativa que ha permitido generar cerca de 110 nuevos puestos de trabajo en este sector.

Esta mañana ha tenido lugar un acto oficial, donde el conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro; y el director general de Industria, Alfonso Gómez, han visitado cada una de las nuevas instalaciones de la empresa.

Sáenz ha valorado positivamente el impacto de estas convocatorias, asegurando que “estamos impulsando la industria en Baleares con estas ayudas, pues hemos dado respuesta a todas las solicitudes, sin dejar a nadie fuera". Asimismo, la inversión total prevista para esta convocatoria ronda los 14 o 15 millones, de los cuales la mitad se destinan a subvenciones públicas.

En el caso de la Imprenta Bahía, esta ayuda ha permitido poner en marcha una nueva línea de producción. De hecho, Gómez, ha explicado que “en esta empresa hemos presentado un proyecto de compra de maquinaria para tener una nueva línea de productos”. Para ello, “ha contado con una inversión de unos 140.000 euros, de la cual 70.000 euros han sido financiados por el Govern”.

Por su parte, el director general de la empresa, Miquel Capellà, ha afirmado que “al principio, nos costaba mucho avanzar porque necesitábamos financiación, pero tras salir estas convocatorias, decidimos solicitar ayudas”. El empresario mantiene que “aunque fue un proceso muy lento, hemos podido crecer, mejorar la eficiencia energética y generar nuevos puestos de trabajo”.

Futuras convocatorias

El conseller de Empresa ha anunciado que la próxima convocatoria de ayudas a la industria “se abrirá en enero de 2026”, puesto que el Govern insiste en “seguir impulsando” la modernización del sector industrial balear.