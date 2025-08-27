El Gobierno Central asegura que Baleares no puede acogerse a la contingencia migratoria: "Con los números actuales solo pueden Canarias, Ceuta y Melilla"

El Gobierno Central asegura que a día de hoy Baleares no puede acogerse a la contingencia migratoria y quedar excluida del reparto de menores migrantes de otras comunidades. Así lo ha explicado esta mañana el delegado del Ejecutivo en las islas, Alfonso Rodríguez Badal, quien afirma que Madrid "entenderá la realidad balear" a la hora de ejecutar dicho reparto.

"Con los números actuales pueden acogerse a la contingencia migratoria Canarias, Ceuta y Melilla, A partir de aquí hay una respuesta estructural que no es una solución puntual, es una decisión de que el Gobierno de España quiere tener estructurada cuál es la respuesta cuando una comunidad esté absolutamente desbordada en su capacidad de acogida de menores", determina Badal.

Cabe señalar que ayer el Govern de Marga Prohens adelantó que pediría dicha contingencia una vez se publique el decreto aprobado por el Consejo de Ministros. "Da igual si las cifras llegan o no, la pediremos en base a la proyección que estamos teniendo de llegada migrantes a nuestras costas. Los Consells insulares nos dicen que no podemos asumir más. Lo que pedimos es que se nos excluya de un reparto y una fórmula que no sabemos como se aplica", afirmó la vicepresidenta Antònia Maria Estarellas.

Por otro lado, el delegado del Gobierno acusa a Baleares de "ser una de las comunidades que no ha ofrecido los datos reales" respecto a la ocupación de los sistemas de acogida y censura que no haya querido acudir a la última Conferencia Sectorial sobre la cuestión migratoria.

"Sensible a la realidad balear"

Rodríguez Badal argumenta que el Ejecutivo Central "es sensible a la realidad balear, la conoce y evidentemente va a buscar esa coordinación con el Govern autonómico para modular los esfuerzos que Baleares tenga que hacer en esa cooperación con el resto de comunidades".

"Se buscará una respuesta equilibrada donde Baleares coopere pero también atendiendo a la realidad que se está viviendo con el flujo migratorio en las islas", argumenta. Asimismo, el representante del Gobierno Central reclama a Prohens que abandone "la confrontación" y apueste por la "cooperación" para afrontar la situación migratoria que vive España.

"Prohens debe elegir si quiere gestionar esta crisis migratoria desde la cooperación o si elige continuar por la senda que le han marcado sus pactos con la ultraderecha de situar a la inmigración como una herramienta de confrontación", recalca el delegado del Gobierno.