EH Bildu se reúne este miércoles con MÉS per Mallorca para analizar la situación del Estado

Vicenç Vidal, diputado en el Congreso y María Ramón, secretaria de Organización del partido, se reunirán en Bilbao junto al partido abertzale

El diputado de Sumar MÉS, Vicenç Vidal, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso. / EP.

EP

EH Bildu mantendrá este miércoles por la tarde una reunión de trabajo con Més per Mallorca en la sede de la formación vasca en Bilbao para realizar una lectura conjunta de la situación actual del Estado y el panorama internacional.

Este encuentro se produce después de que el pasado lunes EH Bildu arrancara con ERC su ronda de contactos con diferentes formaciones políticas de ámbito estatal para analizar la situación actual. En la reunión con los republicanos catalanes, ambos partidos concluyeron en reafirmar su apuesta por "más nación y más construcción nacional" a impulsar "desde la calle y desde las instituciones" ante "la ola reaccionaria que se levanta en el Estado español".

El encuentro de hoy con més per Mallorca comenzará a las 15.30 horas en la sede de EH Bildu de Bilbao, con la presencia por parte de la formación vasca de su secretario general, Arnaldo Otegi, el secretario de Relaciones Políticas y portavoz en el Senado, Gorka Elejabarrieta, y la secretaria de Organización, Sonia Jacinto.

En representación de MÉS per Mallorca, asistirán Maria Ramón, secretaria de Organización y diputada en el Parlament, y Vicenç Vidal, diputado en el Congreso.

