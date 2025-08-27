El deportista olímpico Nacho Baltasar Summers denuncia el aluvión de motos de agua que le pasan por encima en Mallorca
El regatista mallorquín comparte en redes sociales un vídeo en el que varias motos acuáticas pasan a escasos metros de él
El incidente ha provocado la indignación de los usuarios que exigen regulación
No es la primera vez que las motos de agua generan polémica en Mallorca. Acercarse demasiado a las zonas de baño, e incluso invadirlas, navegar a gran velocidad o provocar accidentes, son incidentes habituales durante los meses de verano en la isla. Ahora, en un nuevo episodio, el regatista olímpico mallorquín Nacho Baltasar Summers se vio rodeado de motos de agua a escasos metros mientras estaba sumergido.
"Eh, ¿qué pasa? ¿No miramos? ¡Me habéis pasado todos por encima, todos!", se le escucha abroncar a los pilotos que no se disculparon y ni siquiera reaccionaron ante el enfado del joven.
Las imágenes publicadas en redes sociales han causado la indignación y abierto un debate sobre la seguridad y la regulación de estas embarcaciones. "Qué desastre, no sé como no pasan más desgracias”, "Han pasado al lado de la boya, esos no saben ni lo que significa”, “Son insoportables y habría que prohibirlas", son algunos de los comentarios que inundan la publicación de Instagram del regatista.
Aunque Mallorca ha reforzado la protección marina prohibiendo motos acuáticas y limitando su velocidad en áreas como la Reserva Marina de Ponent, incidentes como este demuestran que por mucho que las zonas estén señalizadas, la seguridad no siempre está garantizada.
