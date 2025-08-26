Deniegan el embarque a una pasajera de un vuelo a Mallorca, llama a la policía y le da la razón a la aerolínea
Una joven quiso volar desde Memmingen a la isla, pero le prohibieron embarcar por estar ebria, y cuando pidió ayuda, los agentes le recordaron que la compañía tenía derecho a negarle el acceso
Ralf Petzold
El incidente ocurrió el jueves por la tarde en el aeropuerto de Memmingen, un conocido hub de aerolíneas de bajo coste en el sur de Alemania. La pasajera, en evidente estado de embriaguez, fue rechazada por el personal de la compañía aérea cuando intentaba embarcar en su vuelo con destino a Mallorca.
Molesta con la decisión, la mujer llamó a la policía para presentar una queja formal. Pero los agentes no se dejaron impresionar: le explicaron que, según las condiciones de transporte, la aerolínea tiene pleno derecho a negar el embarque a un pasajero ebrio. Sin margen de maniobra, la mujer no tuvo más opción que regresar a casa y esperar a estar sobria.
Más casos recientes en Memmingen
El aeropuerto ha endurecido en los últimos meses su política frente a los viajeros ebrios. Hace apenas una semana, un español de 62 años, con 0,3 gramos de alcohol en sangre, también fue rechazado antes de subir al avión.
Y en mayo, dos mujeres borrachas protagonizaron un violento altercado: mordieron y patearon a los agentes, que tuvieron que reducirlas y esposarlas para controlar la situación. Ambas terminaron pasando la noche en los calabozos.
Un aeropuerto en plena temporada alta
El aeropuerto de Memmingen, situado al oeste de Múnich, conecta a diario con Mallorca mediante compañías como Ryanair y Eurowings. Con las vacaciones escolares en Baviera en marcha hasta mediados de septiembre, se esperan alrededor de 540.000 pasajeros en este periodo, lo que convierte a este tipo de incidentes en un problema añadido para la seguridad y la operatividad de las aerolíneas.
