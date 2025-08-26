Tres mallorquinas parten hacia Gaza para denunciar el genocidio y exigir acción política: “No tenemos garantías de seguridad, pero el silencio es complicidad”

Tres mujeres participarán en representación de la delegación balear en la Sumut Global Flotilla, la mayor flotilla civil organizada en el Mediterráneo, que zarpará este domingo 31 de agosto desde Barcelona con destino a Gaza. El objetivo, según explican las implicadas, es denunciar la ofensiva israelí en Palestina y exigir a los gobiernos europeos una respuesta.

Reyes Rigo, acupuntora residente en Palma, asegura que se suma a la misión por “humanidad, dignidad y derechos humanos” e insiste en que el silencio es “complicidad”. Junto a ella viajarán Alejandra Martínez, jurista y comunicadora, y la portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz. “Sabemos que no tenemos ninguna garantía de seguridad, hay precedentes de graves ataques contra los derechos humanos por parte de Israel, pero tampoco hay riesgo mayor que no decir ni hacer nada”, subraya Martínez. Asimismo, las tres mallorquinas ya intentaron llegar a Gaza el pasado mes de junio en otra flotilla, que finalmente fue interceptada por las autoridades egipcias antes de alcanzar su destino.

En esta nueva expedición participarán embarcaciones procedentes de 44 países, con personas del ámbito político, artístico, periodístico y de defensa de los derechos humanos. Entre las figuras más destacadas se encuentra la activista climática sueca Greta Thunberg. “No llevamos armas, son barcos de conciencia que desafían el genocidio, el apartheid y el silencio institucional”, explica Rigo.

Las mallorquinas viajaran este miércoles a Barcelona, desde donde sale la flotilla, y recibirán una formación de tres días. Durante la travesía, que calculan será de diez días, contarán con el apoyo de movilizaciones en varios puertos de la isla; Sóller, Palma, Alcúdia y Portocolom, para dar visibilidad y protección. “La única garantía de seguridad que tenemos es que la gente esté atenta y haga seguimiento de lo que pase”, añadieron. En esta misma línea, reconocen que asumen el riesgo de ser interceptadas o detenidas, como ha ocurrido en ocaciones anteriores, pero recalcan que su compromiso es firme: “No podemos hacer otra cosa que dar la cara y poner el cuerpo para presionar a los gobiernos y que esta situación se detenga”.