El regreso del dragón azul a Baleares tras varios siglos: “No es una invasión, pero sí un síntoma de que el mar está cambiando”

El hallazgo de un dragón azul, denominado científicamente Glaucus atlanticus, en aguas de la Serra de Tramuntana a finales de primavera, ha devuelto a las costas mallorquinas una estampa que no se veía desde hacía siglos. El primer ejemplar detectado fue encontrado por la bióloga marina, Gádor Muntaner, que advierte de que su aparición debe interpretarse con cautela. Sin embargo, a lo largo de las semanas siguientes las observaciones de este pequeño animal se han ido multiplicando y han obligado a cerrar playas enteras, en Alicante.

Aunque puede acumular toxinas en su organismo y generar picaduras, su presencia no debe ser motivo de alarma. “No supone un gran peligro, pero lo mejor es no tocarlo. Como norma general en el mar, no deberíamos manipular animales marinos: no sabemos qué cantidad de veneno porta y, además, podemos dañarlos”, recalca Muntaner. Sería además “raro” que llegara a las zonas de baño, puesto que es pelágico, es decir, viven en el "azul" y no están vinculados a la costa: “Aunque las mareas los traen y pueden acabar ahí, no es un peligro para nada”.

Más allá del exotismo de la especie, con su color azul eléctrico y aspecto de “pequeño dragón” o incluso “Pokémon”, su aparición refleja un mensaje más amplio. “No es una invasión ni un acontecimiento 'bueno' o 'malo'. Es un recordatorio de que el mar está cambiando y de que debemos dejar la mínima huella posible: contaminar menos y manipular lo mínimo la vida marina”, subraya la bióloga.

El dragón azul, una babosa marina de apenas cuatro centímetros, suele habitar en aguas del Atlántico y es común en Canarias. Según la exploradora, su llegada no es sorprendente, ya que las corrientes atlánticas penetran por el Estrecho de Gibraltar: “No es tan raro que haya llegado al Mediterráneo, el dragón azul no viene de tan lejos, viene del Atlántico”. Tras su primer avistamiento en Mallorca, se han registrado más ejemplares tanto en Baleares como en otras zonas.

La bióloga marina, Gàdor Muntaner. / Rafael Fernández

Llegada del dragón azul

El animal no es venenoso por sí mismo, pero se alimenta de especies muy urticantes, como la carabela portuguesa o la medusa Velella velella, que este año proliferó en grandes cantidades en las playas de Sóller. La aparición del Glaucus atlanticus podría estar relacionada con esa abundancia: “En abril y mayo, hubo una mega plaga de la Velella velella y también come de esta el dragón azul. Poco después encontramos el primer ejemplar, entonces podría ser que al haber tanta abundancia de su alimento, pues también hubiera más”. Aun así, recuerda que estos seres marinos no cuentan con "movilidad propia", es decir, se desplazan únicamente por las corrientes.

“Es muy difícil dar una explicación clara porque los estudios científicos necesitan años de datos, no un hecho aislado”, subraya la bióloga especializada en tiburones. “Lo que sí sabemos es que nuestras costas están cambiando: la temperatura del agua, las corrientes, la contaminación o la degradación costera están alterando la estacionalidad de muchas especies”.

Efectos de la picadura

Aunque es muy "raro" que el animal llegue a las costas y zonas de baño, los efectos que generan su picadura son náuseas, dolores, vómitos, inflamación y reacciones alérgicas. No obstante, no se considera mortal.