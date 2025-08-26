El PSOE pregunta a Prohens qué pasaría si los inmigrantes de Baleares fueran a la huelga

El PSOE ha acusado a la presidenta de Baleares, Marga Prohens, de ser "la nueva voz" contra la inmigración, y también le ha preguntado "si la población inmigrante de Baleares se declarase en huelga ¿qué pasaría en Mallorca, Ibiza y Formentera?".

La Diputación Permanente ha rechazado la petición del PP para la comparecencia urgente de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ante el Pleno del Congreso para dar cuenta de la "emergencia migratoria" en el sur y Baleares, así como de las medidas adoptadas para perseguir a las mafias.

El diputado socialista Luc André Diouf ha dicho que Prohens no quiere que los inmigrantes estén en Baleares y dirigiéndose al PP ha preguntado "si la población inmigrante de Baleares se declarase en huelga ¿qué pasaría en Mallorca, Ibiza y Formentera?".

Asimismo, ha criticado que Prohens pida la suspensión cautelar del reparto de menores en el Tribunal Supremo y, al respecto, ha dicho: "¿quieren que les recuerde como fue la acogida de menores ucranianos?".

Prohens ha subrayado que Baleares no tiene capacidad para acoger a más menores y ha alertado de que la denominada “ruta argelina” hacia Baleares es la que más está creciendo en toda Europa: si en 2018 llegaron a las islas unos 2.000 migrantes irregulares, en lo que va de 2025 ya se superan los 4.000 (1.500 en los últimos 15 días).

Desde el PP, Sofía Acedo ha acusado al Ejecutivo por su "inacción" y su "irresponsabilidad" con "una crisis migratoria" que se ha convertido en "estructural" ya que "el gobierno asume como normal la consolidación de las rutas atlántica y mediterránea", lo que genera un "descontrol" y "rechazo social".

Más duro ha sido Vox, que ha asegurado que "lo que está ocurriendo en Baleares es un capítulo más de la invasión migratoria ilegal", que representa "un peligro para la seguridad, convivencia e identidad nacional".

Nada que ver con los discursos de Podemos y Sumar, que han alertado del "terrorismo racista" con los ejemplos de Torre Pacheco (Murcia) o de personas persiguiendo a los inmigrantes que llegan en patera a las playas de este verano.

La líder de la formación morada Ione Belarra ha dicho que "sobran racistas, no migrantes" y el diputado de Sumar Enrique Santiago ha acusado al PP de "ser parte cómplice" en ese "terrorismo racista" ya sea negando ese problema o echando gasolina.