El PSIB critica la gestión de personal docente este agosto: "Ha sido un caos"

El PSIB-PSOE ha calificado de "caótica" la gestión de personal docente de este mes de agosto y ha criticado en particular que a cinco días de que comience el curso escolar para el personal educativo, las educadoras de 0 a 3 años y los auxiliares técnicos educativos (ATE) aún no sepan dónde tendrán que empezar a trabajar el próximo lunes.

En un comunicado, la secretaria general de los socialistas de Mallorca y portavoz socialista de Educación en el Parlament, Amanda Fernández, ha explicado que aún no se ha publicado la lista definitiva de la convocatoria de las educadoras y de las ATE que tienen que trabajar en los centros educativos, lo que ha tachado de "una muestra más de la nula gestión de la Conselleria en lo que se refiere al personal de los centros educativos". Fernández ha señalado que "la lista provisional ya salió tarde, ya dentro del mes de agosto, el tiempo de reclamación fue muy breve y con un fin de semana en medio, con errores donde no se compatibilizaban determinadas puntuaciones", ha indicado, y ahora, "todavía no hay una lista definitiva que indique a estas trabajadoras dónde tienen que ir a trabajar la semana que viene".

En el caso de las educadoras infantiles Fernández cree que la situación es especialmente complicada porque muchas de ellas actualmente están trabajando en escuelas infantiles privadas: "No dispondrán de tiempo suficiente para pedir los 15 días a su empresa, con el consiguiente perjuicio económico que esto les comportará".

La socialista cree que esto, más lo sucedido con las "resoluciones firmadas a deshora" y una convocatoria para asesores técnicos "a destiempo", constituyen "una muestra más del despropósito, la mala gestión y la improvisación de la Conselleria del señor Antoni Vera", quien, ha denunciado, "ha estado totalmente desaparecido durante todos los procesos de adjudicación de plazas y que han hecho del mes de agosto un caos".