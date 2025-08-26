La polémica con los exámenes para guías turísticos en Mallorca estalla antes de que existan: piden en change.org que se pare

Ha bastado que el Consell de Mallorca anuncie que pondrá en marcha una convocatoria de exámenes para guías turísticos después de casi veinte años para que estos profesionales se pongan en pie de guerra. El sector está muy dividido, faltan guías y las denuncias de intrusismo son el pan de cada día. A ello se suma un enfrentamiento entre sus representantes públicos. Una de las agrupaciones que les representa ha puesto en marcha una petición en change.org. Exigen al Govern que paralice las futuras pruebas porque se "devalúa su profesión".

El Departamento de Turismo del Consell avanzó hace dos semanas que retomará los exámenes para habilitar guías turísticos en Mallorca por primera vez desde 2006, la última vez en que se hizo un proceso similar en la isla. Se trata de una reivindicación del propio gremio, manifestada por el Colegio Oficial de Guías de Baleares o la Asociación de Guías Turísticos de Mallorca, adscrita a Pimem. Esta iniciativa la lidera la directora insular de Turismo, Clara del Moral. El Consell busca impulsar las pruebas oficiales para el gremio antes de que acabe el año, después varias legislaturas sin abordarse la cuestión, para evitar la actividad ilegal e incrementar el número de guías. En el sector turístico se acusa la falta de estos profesionales.

Así las cosas, hace una semana la Associació de Guies oficials de Mallorca (AGOM) lanzó su petición en change.org:"No a la convocatoria de exámenes que devalúa la profesión de guía turístico en Mallorca". Hasta este lunes contaba con 86 adhesiones. Los denunciantes aseguran que se ha generado "una gran preocupación" en el gremio porque "se pone en riesgo la calidad de la profesión, no resuelve el problema del intrusismo y no garantiza la formación adecuada que merecen quienes nos visitan".

En la web de la plataforma de peticiones AGOM denuncia que con la prueba oficial se va a reducir la profesión a un trámite burocrático cuando "un examen no sustituye la experiencia" de años de estudio y práctica. Esta agrupación rechaza que sirva para combatir el intrusismo y reclaman "vigilancia efectiva" y protección contra los guías piratas.

Decreto de 2015

La obligación de hacer pruebas oficiales está recogida en el Decreto 20/2015, que desarrolla la ley de Turismo de 2012, de tiempos del popular Carlos Delgado como conseller de Turismo. Según el artículo 138 le compete la convocatoria de exámenes "con carácter anual" a la administración con las competencias en ordenación turística de cada isla.

Para el presidente del Colegio Oficial de Guías, Pedro Oliver, es "vergonzoso" que no se hayan convocado las pruebas "en diecinueve años". Defiende que la entidad colegial, que cuenta con más de 180 guías, es la entidad "más neutral" que representa al colectivo. Oliver estima que hay ocho asociaciones diferentes en el archipiélago en representación del sector.

Pedro Oliver, presidente del Colegio Oficial de Guías Turísticos de Baleares. / Manu Mielniezuk

El presidente del Colegio de Guías calcula que entre el 60 y el 65 % de las visitas guiadas son "ilegales porque faltan guías". Lo achaca a la falta de exámenes oficiales y de inspecciones contra el intrusismo. Con la vuelta de las pruebas "habrá más competencia, pero será bueno para las agencias y los turoperadores". Oliver lamenta que no hay reemplazos para los guías que se jubilan.

Esa prueba oficial irá dirigida para los profesionales que no cuenten con la titulación de guía ya sea a través de Turismo de la UIB o de la rama de FP.

Desde la Asociación de Guías Turísticos de Mallorca aplauden la iniciativa del Consell para garantizar la profesionalidad del sector y reforzar la calidad de la oferta turística de la isla, puesto que el déficit de profesionales habilitados en los últimos años ha derivado en un auge de la actividad ilegal, en especial mediante la proliferación de free tours sin control, que no cumplen con las exigencias formativas y fiscales. Sin embargo, su presidente, Biel Rosales, se muestra cauto porque por ahora es "un anuncio de intenciones. Falta saber en qué va a consistir la prueba".

Esta patronal que forma parte de Pimem ha solicitado una reunión con el conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez. Rosales esgrime que Turismo ha mantenido encuentros con el Colegio de Guías, entidad que, no les representa, subraya. "No tenemos sintonía con la junta directiva".

Rosales también reclama más inspecciones en su sector. "En seis años que llevo ejerciendo solo hace dos semanas me hicieron una inspección en la Escollera. Al bajar de un autobús me pidieron el carné", asegura el titulado en Turismo.

Una puerta para guías extranjeros

El presidente de la Agrupación Empresarial de Agencias de Viajes de Baleares (Aviba), Pedro Fiol, apoya la iniciativa del Consell . "Es muy probable que muchos de quienes se presenten al examen salgan tan o mejor preparados que algunos titulados" porque se evaluarán "los conocimientos específicos de nuestra cultura, patrimonio y costumbres". Además, ese examen servirá para abrir "la puerta" a guías "con larga experiencia de otros países", lo que "ayudará a cubrir la carencia de idiomas" y evitar situaciones "donde el traductor hace de guía y el guía casi no interviene, y los dos cobran".

Fiol también defiende la competencia porque así trabajarán los buenos guías y "se evitarán precios hinchados por carencia de oferta y se reducirá la actividad ilegal". Incluso apoya que "todos los guías" cada tres o cuatro años se vuelvan a examinar a modo de "reciclaje". Insiste en que los guías son "nuestros embajadores y que las pruebas oficiales son "una oportunidad" para los profesionales del sector y las agencias de viajes.