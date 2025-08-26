Cómo conseguir plaza en las Estades per a la Gent Gran del Consell de Mallorca

Las Estades per a la Gent Gran de 2025 se celebrarán en el Hotel Blau Punta Reina Resort, en Porto Cristo, entre el 20 y el 31 de octubre. Habrá cuatro turnos de tres días y dos noches, con capacidad para 500 personas cada uno: del 20 al 22, del 22 al 24, del 27 al 29 y del 29 al 31 de octubre.

Las inscripciones podrán realizarse entre el 3 y el 17 de septiembre a través de la Sede Electrónica del Consell de Mallorca. La adjudicación de las plazas se hará mediante sorteo público y se elaborará una lista de espera para cubrir posibles renuncias.

El precio de la estancia es de 89,20 euros por persona (178,40 por habitación doble) e incluye tanto la participación en todas las actividades como el seguro correspondiente. Cabe destacar que, aunque el año pasado las actividades tenían un precio más bajo que ahora, el Consell mantiene la financiación del 75% del coste para que los participantes puedan disfrutar del evento de una forma económicamente más rentable.

El conseller de Presidencia, Toni Fuster, ha recordado que, aunque la inscripción es telemática, el Consell ofrece “apoyo a quienes lo necesiten para completar el proceso”. Para él, “estas estancias son una oportunidad para que las personas mayores disfruten de las actividades, se conozcan entre ellos y tengan un envejecimiento activo”.