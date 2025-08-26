Plataforma per la Llengua rechaza la intención de Vox de incluir el castellano como lengua vehicular en la educación: "Un retroceso de décadas"

Plataforma per la Llengua ha rechazado la intención de Vox de presentar una propuesta legislativa con el apoyo del PP para incluir el castellano como lengua vehicular en la educación, una de las cuestiones a las que ambos partidos se comprometieron en su acuerdo presupuestario.

En un comunicado, la plataforma ha considerado que la iniciativa, adelantada este martes por Diario de Mallorca, es "un ataque frontal contra la normalización del catalán y la cohesión social" que supondrá "un retroceso de décadas y un peligro evidente para la transmisión y el aprendizaje efectivo de la lengua propia de las Islas".

Plataforma per la Llengua ha reiterado que su postura siempre ha sido que el catalán sea la única lengua vehicular en la enseñanza. "No nos hemos movido ni un milímetro, ni con gobiernos progresistas ni con gobiernos conservadores", ha reivindicado.

Solo con la vehicularidad del catalán, ha sostenido, se garantiza que todo el alumnado aprenda adecuadamente la lengua propia de Baleares. Introducir el castellano no mejorará el nivel de esta lengua, pero sí "amenazará gravemente el futuro del catalán", ha añadido.

"Mantener el catalán como lengua común y de cohesión es una apuesta de país que nos une a todos, independientemente del origen familiar o lingüístico", ha subrayado la plataforma.

También ha rechazado el planteamiento realizado por Vox de que eliminar el requisito del catalán para cubrir plazas docentes de difícil cobertura, algo "tan erróneo como demagógico". El problema real no es la lengua sino el elevado coste de la vida y la falta de vivienda asequible, ha defendido.

Por todo ello, Plataforma per la Llengua ha exigido al Govern que mantenga el catalán como única lengua vehicular en el sistema educativo y rechace cualquier intento de convertirla en "secundaria".