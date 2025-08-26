El Gobierno declara 'zona catastrófica' a Baleares por un incendio en Ibiza

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil —conocida como zona catastrófica— para Baleares, a raíz del incendio forestal que se inició el pasado 4 de agosto en Santa Eulària des Riu (Ibiza).

El fuego se declaró en una zona forestal de Santa Eulària pero los agentes actuaron rápidamente para evitar la propagación de las llamas en la zona. Finalmente, afectó a 0,1 hectáreas de pinar en una zona con una importante densidad arbórea. El fuego se declaró a las 15.15 horas y presentaba en sus inicios una gravedad potencial de nivel 1. Se activó entonces la situación operativa 1, lo que indicaba que podía ser controlado con los medios de extinción disponibles, aunque se mantenía una vigilancia activa ante posibles complicaciones, según informó el Govern en aquel momento.

La declaración aprobada hoy permitirá activar un paquete de medidas de apoyo para particulares, instituciones y empresas afectadas. Entre ellas figuran: ayudas directas a familias por daños en viviendas y enseres de primera necesidad; compensaciones a los ayuntamientos por los gastos extraordinarios afrontados durante la emergencia, subvenciones y créditos blandos para empresas y autónomos que hayan visto interrumpida su actividad; apoyo a la agricultura, ganadería y producción forestal, sectores especialmente perjudicados en incendios de esta magnitud; beneficios fiscales y laborales, como reducciones en el IBI y el IAE, exenciones en cuotas a la Seguridad Social o moratorias en pagos y líneas de crédito preferente del ICO para impulsar la recuperación.

El objetivo es acelerar el retorno a la normalidad y garantizar que los municipios más afectados dispongan de recursos suficientes para reparar daños y evitar un colapso social o económico.

Una declaración con alcance nacional

La decisión del Ejecutivo no se limita a Baleares. El Consejo de Ministros incluyó hoy a territorios de 16 comunidades autónomas en esta declaración de zona catastrófica, debido a los incendios forestales y episodios de lluvias torrenciales registrados entre el 23 de junio y el 25 de agosto. Solo el País Vasco ha quedado fuera de la medida.

Un procedimiento excepcional

Aunque la solicitud parte de la comunidad autónoma, es el Consejo de Ministros quien aprueba la declaración y delimita los territorios afectados. La medida se activa cuando una catástrofe supera la capacidad de respuesta ordinaria de las administraciones locales y autonómicas, y permite abrir de inmediato el acceso a ayudas extraordinarias.

Con esta decisión, Baleares podrá contar con respaldo económico y administrativo del Estado para hacer frente a las consecuencias del incendio de Santa Eulària, el más grave que ha sufrido la isla en los últimos años.