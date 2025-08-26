Gabriel Escarrer alaba la "integridad, sencillez y generosidad" de su madre

Con entrañables fotografías del álbum familiar Gabriel Escarrer Jaume ha honrado la figura de su madre, Ana María Jaume, fallecida este martes, a los 89 años, según ha comunicado la propia familia. Para el presidente y consejero delegado de Meliá Hotels International su progenitora ha sido una figura clave" en la historia de la hotelera mallorquina.

El también presidente de Exceltur ha expresado sus sentimientos con un mensaje en la red social X. La define como "madre ejemplar" clave para la compañía y de ella destaca también "su integridad, sencillez y generosidad" que "forman parte de los valores sobre los que se construyo nuestra empresa".

A las condolencias se han sumado la presidenta del Govern, Marga Prohens, quien destaca el "empuje" y el "coraje" de Ana María Jaume Vanrell. En un mensaje en X, Prohens expresa su pésame a la familia y resalta el "carácter afable y cercano" de la madre de los Escarrer.

"Su recuerdo y el legado compartido con Gabriel Escarrer Juliá permanecerán vivos en las personas que la conocieron y quisieron, así como en el desarrollo pionero de una industria turística clave para las islas", señala la presidenta balear.

Por su parte, el presidente de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), Javier Vich, ha trasladado en nombre del sector hotelero de Mallorca el más sentido pésame a los Escarrer.

En una nota de prensa, Vich resalta su "profunda discreción", su papel como "pilar fundamental" en el ámbito familiar y su apoyo constante al proyecto hotelero impulsado por su esposo.

Jaume acompañó siempre su esposo en los inicios y en el desarrollo de la compañía, resalta la patronal mallorquina, "brindando la estabilidad y el respaldo necesarios" para que el fundador de Meliá "pudiera dedicar todo su esfuerzo y visión a la creación y consolidación de un proyecto empresarial" que hoy es un referente internacional, "manteniendo el arraigo y su base corporativa en su lugar de origen, Mallorca".

"Contribución silenciosa"

La influencia del legado de Ana María Jaume, añade Vich, "se refleja en los valores de esfuerzo, perseverancia, sencillez y compromiso que transmitió a sus hijos y que forman parte del ADN de la familia Escarrer y de Meliá Hotels International". La Federación Hotelera reconoce en su figura "una contribución silenciosa pero esencial en la empresa familiar".

También en la red LinkedIn Gabriel Escarrer ha hecho un tributo a la figura de su madre. "Hace nueve meses perdíamos a mi padre, Gabriel Escarrer Juliá, y si en aquel momento nos consolamos celebrando el inmenso legado de nuestro fundador, hoy nos consuela la certeza de que una gran parte del mismo fue posible gracias al apoyo incondicional y al amor que su esposa, nuestra madre, siempre le brindó incluso en los momentos de mayor dificultad".

"Nos consuela que gran parte del legado de nuestro fundador fue posible gracias al apoyo incondicional de su esposa" Gabriel Escarrer Jaume — Presidente y consejero delegado de Meliá

"Su sencillez, su entrega y generosidad", continúa el empresario, "fueron sin duda parte esencial de los "valores familiares sobre los que se ha construido Meliá Hotels International, y por ello me gustaría trasladar también, en este privilegiado canal de comunicación, el emocionado recuerdo y el eterno agradecimiento de toda nuestra familia".

Un alud de reacciones de pésame acompañan la despedida del hotelero a su madre.