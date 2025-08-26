Fallece Ana María Jaume, nueve meses después que su esposo, Gabriel Escarrer

La familia Escarrer Jaume ha comunicado este martes el fallecimiento de Ana María Jaume Vanrell. La pérdida de su madre deja al clan hotelero mallorquín consternado apenas nueve meses después de que partiera el fundador de Meliá, Gabriel Escarrer Juliá.

En una nota de prensa los Escarrer expresan su lamento al comunicar que, en la madrugada de este martes, 26 de agosto, “ha fallecido nuestra madre, Ana María Jaume Vanrell. Su repentina pérdida, tan solo 9 meses después de fallecer nuestro padre, fundador de Meliá Hotels International, amplía el vacío que aún sentimos por su marcha, y nos une todavía más en el recuerdo y el afecto que ambos supieron sembrar en nuestra familia”

De la compañera de toda la vida de uno de los grandes pioneros del turismo español, sus hijos destacan “el recuerdo de su gran corazón, su enorme intuición y empatía, de la generosidad con la que hacía que las personas cercanas se sintieran familia”. Estos valores perdurarán “en nosotros y en los cientos de colaboradores y amigos a cuya lealtad y compromiso siempre supo corresponder con creces”, subrayan.

Sus seis hijos y veinte nietos y sus dos bisnietos despiden a la mallorquina. “Sus hijos Magdalena, Ana, María Antonia, Mercedes, Sebastián y Gabriel; sus nietos: Ana, Isabel, Alejandro, Javier, Pablo, Adriana, Gabriela, Jaime, Beatriz, Alejandra, Juan, Toni, Gabriel, Jaime, Sebastián, Isabel, Gabriel, Alberto, Belén y Juan; y sus bisnietos: Ana y Álvaro, la recordaremos siempre con amor, admiración y agradecimiento. Que descanse en paz”, concluye la familia Escarrer.

Ana María Jaume Vanrell era hermana de la también desarecida Joana Jaume, esposa de Jeroni Albertí, el segundo president del Parlament y fundador de Unió Mallorquina que murió en febrero de2024

Gabriel Escarrer Juliá falleció el pasado 26 de noviembre. En su funeral habría en una basílica de Sant Francesc de Palma a rebosar. Su viuda, Ana María Jaume, llegó al velatorio del brazo de su hijo Sebastián Escarrer. Ella como el resto de la familia, con el presidente y consejero delegado del grupo hotelero, Gabriel Escarrer, incluido fue recibiendo las innumerables muestras de cariño.

Repaso en sus memorias

La figura de Jaume fue ampliamente recordada durante el oficio religioso por boca del franciscano, Alfonso Vivert, sobrino del fundador de Meliá. En el retrato que hizo de su tío glosó también la figura de Ana María Jamue recordando el libro de memorias del hotelero. T

ambién sus nietos Jaime Tomás Escarrer, hijo de María Antonia, y Juan Pou Escarrer, hijo de Mercedes, tuvieron palabras de cariño aque día para su abuela repasando las vacaciones familiares que acostumbraban pasar en Grecia y la frase más repetida por su abuelo: «Quien algo quiere algo le cuesta».