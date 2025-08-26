Estades per a la Gent Gran: 2.000 plazas para actividades destinadas a mayores de 60 años en Mallorca

El Consell de Mallorca pone en marcha una nueva edición de las Estades per a la Gent Gran, un programa de convivencia y actividades para personas mayores de 60 años. Una novedad de este año es la duplicación del número de plazas para el evento: se prevén un total de 2.000 frente a las 1.000 de la pasada edición.

El programa ofrece una agenda variada con propuestas como senderismo, pilates, gimnasia, ball de bot, baile en línea, baile de salón y un ciclo de charlas sobre salud mental. “El año pasado no había baile de salón ni un programa de charlas sobre temas de salud mental para las personas mayores, pues estas son las novedades que se incluyen este año”, ha destacado el conseller de Presidencia, Toni Fuster.

Fuster ha querido destacar la importancia de esta iniciativa que "se puso en marcha al inicio de la legislatura". Además, se ha mostrado “satisfecho” de la buena acogida de la anterior edición.

Este programa de actividades fue iniciado en 2024 con el objetivo de promover una vida activa a las personas mayores, incluyendo actividades que se volverán a organizar este año. Sin embargo, tras el éxito que tuvo aquella edición, el conseller se encuentra “más optimista” con este proyecto, que ha conseguido un mayor número de participantes, así como más eventos que la anterior edición.

Inscripciones

Las inscripciones se abrirán el 3 de septiembre de 2025 a las 00:00 horas y se cerrarán el 17 de septiembre a las 23:59 horas, a través de la Sede Electrónica del Consell de Mallorca.

La selección de los participantes se realizará mediante un sorteo público entre todas las solicitudes y se elaborará también una lista de espera para cubrir eventuales renuncias.