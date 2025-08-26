Se encarece la ‘vuelta al cole’ en Baleares: las familias destinarán 850€ por hijo

Con el fin de las vacaciones de verano a la vuelta de la esquina, las familias de Baleares empiezan a preparar las carteras para hacer frente al regreso de sus hijos a los colegios, un coste que se ha visto encarecido en un 5% respecto al curso pasado y que preocupa en los hogares. Según explica a este diario Alfonso Rodríguez, presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Baleares (Consubal), la ‘vuelta al cole’ costará de media 850 euros por niño en primaria, una cifra que sitúa las islas en un 20% por encima del gasto medio nacional.

Con estos datos, las familias de Baleares con dos hijos en primaria se gastarán un total de 1.700 euros en la vuelta al cole, un número que supone más de lo que gana una persona que cobra el Salario Mínimo Interprofesional en España en un mes completo (1.184 euros brutos).

Según explica Xavi Ferriol, presidente de Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (FAPA), esta subida de precio va de la mano del “altísimo coste de vida” de las islas: “Hemos notado un incremento de los precios del material escolar respecto al año pasado que se ha visto influido por el altísimo coste de vida y que preocupa a las familias con menos recursos, ya que los sueldos se están estancando”, manifiesta Ferriol.

En esta línea, según declaran desde FAPA, el curso 2025-2025 en Baleares se inicia con “incertidumbre” debido al cierre de algunos colegios y a la falta de “profesores que se van porque no pueden costearse la vida en Mallorca”, lamenta Ferriol.

Reutilizar material

Muchas familias optan por reutilizar materiales, sobre todo, libros que es la partida “más cara y que presenta más dificultades económicas para obtener por parte de los padres y madres”, según señala Rodríguez, quién recomienda a las familias obtener libros de segunda mano, organizarse los gastos con antelación y reutilizar material de otros cursos. Aún así, los centros públicos “se están adaptando a las familias con los programas de reutilización de libros y se las ingenian para sacarle el máximo partido a los 'Chromebooks'”, explica Ferriol.

Estos ordenadores, que ya se exigen en prácticamente todas las escuelas, puede convertirse en otro coste que muchas familias de Baleares no puede permitirse, pero que a la larga pueden economizar: “Es cierto que comprar un 'Chromebook' bueno sale caro y encarece la ‘vuelta al cole’, pero es una inversión que supondrá un ahorro significativo de cara a los próximos cursos”, explica Rodríguez.

“Los padres hemos normalizando los precios tan caros del material escolar”, explican desde FAPA Mallorca. Y es que el precio de una mochila con rueditas puede llegar a costar 80 euros, algo que hace cinco años oscilaba los 40 euros, menos de la mitad de lo que cuesta ahora. Es por ello que muchas familias recurren a la compra de material escolar de segunda mano para ahorrar, ya que, según una encuesta realizada por Milanuncios, al 89% de las familias baleares les preocupa el aumento del precio del material escolar y un 75% reconoce que la 'vuelta al cole' les "supone un esfuerzo económico".

La ‘vuelta al cole’ en Baleares llega marcada por precios disparados, un gasto económico por alumno un 20% superior a la media nacional y la incertidumbre de las familias por la falta de profesores y el cierre de centros. Todo ello mientras empieza la cuenta atrás para el próximo 10 de septiembre cuando los colegios de Baleares vuelven a abrir sus puertas.