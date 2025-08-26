Educación nombra al tercer gerente de infraestructuras educativas de la legislatura

Nuevo cambio al frente del IBISEC, el organismo responsable de impulsar el ambicioso plan de infraestructuras educativas de este Govern. La conselleria de Educación nombró la semana pasada a una nueva gerente, la tercera persona nombrada para este cargo en lo que llevamos de legislatura.

Maria Belén Lloret García, funcionaria con plaza en el ayuntamiento de Sant Llorenç des Cardassar que desde 2023 estaba en comisión de servicios en el consistorio de Palma, ha sido nombrada nueva gerente del Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius. Sustituye a Marco Antonio Alarcón, quien el pasado 14 de agosto presentó su dimisión, tras llevar poco más de un año en el cargo.

Alarcón, graduado en Ingeniería Técnica Industrial Eléctrica y desde 2021 jefe de servicio en la Conselleria, accedió al cargo el 12 de julio de 2024, cuando Educación acometió su primera gran remodelación y Mateu Suñer, hasta aquel momento responsable del IBISEC, fue elegido para ocupar el nuevo cargo de secretario autonómico de Desarrollo Educativo.

Un mes después de aquel relevo, en agosto del año pasado, el conseller Vera y la presidenta Marga Prohens presentaron el plan de infraestructuras educativas, que aspira a trascender esta legislatura y supone una previsión de inversión de 600 millones de euros a lo largo de diez años para construir 77 nuevos centros y ampliar otros 60, además de acometer reformas integrales y otras mejoras puntuales.

El BOIB ya ha formalizado el cambio al frente del IBISEC (el pasado día 23), aunque no se le ha dado difusión en nota de prensa y en la web de la conselleria siga figurando Marco Antonio Alarcón como gerente.

Esta modificación llega después de que en julio saliera de la Conselleria el director general de Personal Docente y Centros Concertados Ismael Alonso, que ha pasado a dirigir el SOIB y ha sido sustitutido por Joana Maria Cabrer, tercera persona nombrada esta legislatura para gestionar personal educativo.