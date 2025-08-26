El diputado díscolo Sergio Rodríguez vuelve a ser portavoz adjunto de Vox en el Parlament

El diputado de Vox Sergio Rodríguez.

El diputado de Vox Sergio Rodríguez. / Tomàs Moyà - Europa Press

EP

PALMA

Sergio Rodríguez volverá a ser en el siguiente periodo de sesiones portavoz adjunto de Vox en el Parlament, en sustitución de María José Verdú.

Así lo ha trasladado la portavoz, Manuela Cañadas, en un escrito dirigido a la Mesa de la Cámara autonómica.

Cabe recordar que Rodríguez ya fue portavoz adjunto en la anterior legislatura y que en la presente, lo ocupó, con Idoia Ribas como portavoz titular, después de que en octubre de 2023 Xisco Cardona dejara el puesto.

Rodríguez fue portavoz suplente hasta abril de 2024, momento en que él y Ribas renunciaron a estos puestos dentro del grupo e impulsaran la asociación Avanza en Libertad.

La formación también ha comunicado a la Cámara cambios en la distribución de los escaños, quedando Rodríguez junto a Manuela Cañadas, seguido de María José Verdú y Patricia de las Heras.

