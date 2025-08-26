El Congreso debate si comparece la ministra Elma Saiz para hablar de la emergencia migratoria en Baleares

El Congreso de los Diputados debate hoy si la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, debe comparecer para explicar "la emergencia migratoria que está viviendo nuestro país, con especial incidencia en el sur y las Illes Balears, así como de las medidas adoptadas para perseguir a estas mafias de tráfico de personas".

La Diputación Permanente del Congreso debate este martes las solicitudes de comparecencia urgente del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de otros ocho ministros a petición del PP, que reclama explicaciones por asuntos de distinta índole: desde la última imputación de la esposa del jefe del Ejecutivo, Begoña Gómez, hasta la gestión de la ola de incendios y la situación de la emergencia migratoria.

El PP intentará convencer a los socios del PSOE para sacar adelante alguna de estas peticiones y endosar al Gobierno de Sánchez la primera derrota del curso político. Para aunar una mayoría en la Diputación Permanente, que establece distintas mayorías a las del Pleno, los populares tienen que hacerse con el voto a favor de al menos dos de los socios del Ejecutivo, además de Vox. En estos momentos, los apoyos más débiles de los socialistas son Junts y Podemos, y el PP tratará de explotar esa vía.

"Activar todos los mecanismos posibles"

De esta forma, el PP solicita la comparecencia de Elma Saiz para exigirle que active todos los mecanismos nacionales y europeos disponibles para reforzar el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante la actual crisis migratoria que vive España.

"No se les puede abandonar en la defensa de la frontera en Ceuta, Melilla, Canarias, Baleares o en los aeropuertos españoles", señaló ayer la portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso y diputada melillense, Sofía Acedo.

La integrante del comité Ejecutivo Nacional de la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo advirtió de que España atraviesa una situación que "ha devenido en estructural", con dos rutas consolidadas: la atlántica hacia Canarias y la mediterránea, que en los últimos meses ha provocado un notable aumento de llegadas a Baleares y un repunte "cuadruplicado" de entradas irregulares a Melilla por vía terrestre respecto al año pasado.

La parlamentaria popular acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de ser "un Ejecutivo ausente" y de carecer de una política migratoria definida. "No hay política migratoria más inhumana que la que no existe. Le dan igual los inmigrantes como le dan igual todos los españoles", señaló.

Sofía Acedo indicó que el Grupo Popular reclamará este martes en la comisión permanente del Congreso de los Diputados conocer qué medidas se han puesto en marcha, los resultados de los acuerdos alcanzados con países africanos en los viajes oficiales del presidente del Gobierno y las políticas previstas para favorecer la integración de quienes ya residen en España. Además, destacó que exigirán responsabilidades por los expedientes de expulsión "que el Ministerio del Interior no ejecuta".

Acedo insistió en que la migración que necesita España debe ser "regular, vinculada al mercado laboral y que favorezca la integración", algo que, a su juicio, se consigue con contratos de trabajo y una planificación adecuada.