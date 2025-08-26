Canarias y Baleares, tan cerca

El Govern se comporta como si todos los inmigrantes que llegan en patera fueran votantes socialistas, cuando el historial electoral demuestra que un somero contacto con Mallorca basta y sobra para decantarse hacia políticas conservadoras. En estas circunstancias, encomendarse a Frontex equivale a contratar a Desokupa. Pese a los bramidos del ejecutivo balear timoneado por Vox, un urbanista pirata daña con más intensidad a la isla que un africano desembarcado en el litoral meridional. Y puede establecerse la misma comparación con el turismo basura.

El flujo incesante de pateras, jaleado por los progresistas solidarios que cierran su casa o casas con llave, ha desatado además la guerra entre dos entidades improbables. Frente a un mapa, Baleares y Canarias no solo son españolas por casualidad, sino que únicamente una imaginación delirante permite asociarlas a una misma realidad geográfica. La evidencia no ha disuadido al presidente canario Clavijo de declarar un extravagante inicio de las hostilidades entre los dos archipiélagos ultraperiféricos.

Hay que quitarle el sonido a Prohens y Clavijo, para recordar a las almas sensatas que Canarias y Baleares están hermanadas en la mayoría de circunstancias. En lo político, la comunidad mediterránea marcha a remolque de la atlántica, porque ningún Govern hubiera obtenido un 75 por ciento de descuento aéreo para residentes sin el apoyo del vecino de ultramar.

En lo turístico, repase la lista de hoteles Iberostar, Meliá o Riu asentados en islas canarias. En lo social, las poblaciones nativas sufren un asedio que prácticamente las confina en sus domicilios, salvo para participar en manifestaciones de protesta masivas. En lo demográfico, son regiones tan favorecidas por el turismo europeo de pago como por la inmigración africana irracional.

Hay una escena reciente en que Baleares se distancia de su hermano mayor canario. La treintena de vendedores de top manta, arremolinados contra la Policía Local de Palma tras el arresto de un compañero, no se corresponden con la convivencia predicada por los solidarios de casa con doble candado.