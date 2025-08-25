Suspenden la búsqueda de los 15 migrantes desaparecidos en Mallorca y Cabrera

Imagen de archivo de una patera.

Imagen de archivo de una patera. / SALVAMENTO MARÍTIMO

EP

PALMA

El dispositivo de búsqueda de los 12 migrantes desaparecidos en el naufragio de una patera en Cabrera y los tres en el de una embarcación al sur de Mallorca ha sido suspendido.

Lo ha confirmado este lunes Salvamento Marítimo, que ha explicado que este lunes ya no saldrán medios a realizar labores de búsqueda, aunque sí que se emitirán avisos a navegantes por si realizara algún avistamiento.

Cabe recordar, por un lado, que la patera desde la que saltaron 12 migrantes fue rescatada en la tarde del viernes a unas 36 millas al suroeste de Cabrera. En ella viajaban un total de 26 personas.

Por otra parte, se buscaba a tres migrantes desaparecidos de una patera naufragada el miércoles pasado al sur de Mallorca, después de llevar unos seis días a la deriva.

