Regresan los bomberos mallorquines desplazados a los incendios de Castilla y León: “Hemos hecho un buen trabajo, a pesar de las dificultades”

Varios bomberos de Mallorca han participado en el dispositivo de emergencia contra los incendios que han devastado Castilla y León. Durante las primeras 24 horas tras el aviso de colaboración, se ofrecieron 37 voluntarios, de los cuales acabaron por desplazarse 8 efectivos con dos vehículos 4x4 polivalentes. Una vez concluido la participación en las tareas de extinción, los profesionales mallorquines han vuelto a Palma. El conseller insular de Función Pública, Rafel Bosch, en un acto llevado a cabo esta mañana en Son Fuster, ha concluido con que el operativo supuso “un final feliz dentro de la desgracia que ha causado el fuego”.

Durante los operativos de extinción, los bomberos de la isla se enfrentaron a condiciones extremas, lo cual para ellos ha sido “una experiencia positiva en una situación triste y tenso para los residentes de las zonas afectadas”, según comenta Guillem Mas, cabo de los bomberos que se desplazaron a León. Del mismo modo, el voluntario ha explicado que “el equipo se organizó bien y ha hecho un buen trabajo, a pesar de que las condiciones eran complicadas”. Sin embargo, “tuvimos que usar herramientas manuales para poder apagar el fuego en las zonas más inaccesibles, lo cual fue positivo para aplicar nuestros conocimientos y adaptarnos a los demás cuerpos de España”.

Por su parte, Toni Pujol, otro bombero que estuvo involucrado en el operativo, ha querido destacar que “la gente estaba desesperada y algunos murieron intentando salvar sus casas”. “Nosotros veíamos ese sufrimiento de cerca y queríamos ayudarles como fuera, pues contamos con un equipo sanitario que nos acompañaba y nos atendía”, ha añadido.

Nuevos proyectos y mejoras

En un tono más local, Rafel Bosch también ha destacado la puesta en marcha del helicóptero Milana, que es un proyecto que “ya había sido reclamado por el cuerpo de bomberos desde hace tiempo”. “Ya se han llevado a cabo los primeros rescates con esta aeronave, que aportará más seguridad y ayuda a quienes quieran disfrutar de la naturaleza de la isla”.

Asimismo, Bosch también ha querido agradecer la respuesta inmediata y la implicación de los voluntarios que han participado en el dispositivo y expresar la prioridad de “evitar que estas situaciones se repitan, mejorando los planes de prevención y manteniendo el control de los incendios”. Del mismo modo, el conseller ha pedido “prudencia” a la ciudadanía, asegurando que “cualquier tontería puede provocar un incendio”.