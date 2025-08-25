El PSIB acusa al Govern de "silenciar" la sequía en el Pla y exige medidas urgentes

El PSIB-PSOE advierte de la "situación crítica" que atraviesa el Pla de Mallorca por la sequía y acusa al Govern de "silenciar" el problema, que ya ha sido calificado de "extremada urgencia" por el comité técnico. Ante esta situación, los socialistas reclaman medidas inmediatas, transparencia y que se activen los mecanismos previstos en el plan de sequía aprobado en 2017.

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, Marc Pons, denuncia que el Ejecutivo de Marga Prohens "ha optado por mirar hacia otro lado y evitar el debate" sobre una cuestión que afecta no solo al Pla, sino a "buena parte de Mallorca y Baleares". En esta misma línea, explica que no "entrarán en este pacto de silencio" y exige que "se pongan ya en marcha las medidas contempladas por la Mancomunitat del Pla".

Aunque Pons reconoce que la aplicación de estas no es "fácil" y tendrá "consecuencias", considera que deben hacerse. Por ello, propone declarar la emergencia hídrica para agilizar la gestión, establecer un canon a los grandes consumidores, aplicar un plan específico contra los pozos ilegales y que el Govern asuma los costes del transporte de agua, que están causando problemas en los ajustes de cuentas de ayuntamientos como el de Montuïri. También reclamó que el conseller del Mar y del Ciclo de Agua, Juan Manuel Lafuente comparezca en la Diputación Permanente para dar cuenta de las medidas previstas y de las recomendaciones del comité técnico, porque aún "no se ha escuchado nada de él".

La secretaria general socialista de Mallorca, Amanda Fernández, señala que "no es solo un problema del Pla, sino de toda la isla" y responsabiliza al pacto PP-Vox de "agravar la crisis al ignorar los efectos del cambio climático". Además, lamenta que cuestiones como la amnistía urbanística y la creación de plazas turísticas, generan "mayor consumo de agua", mientras "Mallorca se seca". Asimismo, carga contra el Govern por no aplicar el canon a los grandes consumidores prometido, ni el aumento del Impuesto Turismo Sostenible.

La situación en el Pla

Por su parte, el alcalde de Santa Eugenia, Pep Lluís Urraca, alerta de que los ayuntamientos del Pla "tendrán que plantear restricciones de agua en breve" si no se actúa: "Lo que se extrae de los pozos va directamente al consumo y no hay tiempo para almacenarlo. Es probable que haya cortes en el suministro". Además, exige proyectos estructurales como una red de conexión con el agua regenerada de las depuradoras, que actualmente "solo existe en un PowerPoint".

Finalmente, el alcalde sostiene que "Mallorca no puede aguantar con estos recursos y aunque no quiere ser "alarmista", explica: "Debemos ser sinceros: se avecina una falta de agua importante. Alguien debe responsabilizarse".