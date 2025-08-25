Muere Cristóbal Pizá a los 79 años, médico nefrólogo y expropietario de la Policlínica Miramar de Palma

Cristóbal Pizá Buñola, médico nefrólogo y expropietario de la Policlínica Miramar de Palma, junto a Miquel Dalmau y Pablo Ramis, fallecio ayer en sa Pobla, de donde era natural, a la edad de 79 años.

También fue directivo del Real Mallorca entre 1992 y 1995, durante la presidencia de Dalmau, a quien acompañó en la aventura deportiva, con el descenso del equipo a Segunda División en la primera temporada y la frustración de no poder regresar a Primera División en los dos años siguientes. En 1995 traspasaron todas sus acciones a la familia Asensio.

En sus años en la Policlínica Miramar consiguió que el centro fuera pionero en Baleares en la unidad de nefrología, practicando, entre otros hitos, las primeras diálisis peritoneales y hemodiálisis de Balears. También participó en el diagnostico y reunió los primeros quince casos de Mallorca de pacientes afectos de fiebre mediterránea familiar. Fue uno de los socios mayoritarios de la Agrupación Médica Balear (AMEBA), la entidad encargada de gestionar la Policlínica Miramar.

Pero como socio de la Policlínica Miramar el gran hito médico en el que participócomo socio fue el fichaje en 1992 del cirujano cardiovascular catalán Oriol Bonnín, que se convirtió en jefe del servicio de cirugía cardiaca del centro privado, que de este modo se alzó como el primer hospital de Baleares en realizar operaciones de corazón, por delante de la sanidad pública, realizando ese mismo año la primera intervención a corazón abierto en las islas.

En 2006 vendió parte de su participación al hotelero Francesc Miralles, quien asumió la gestión financiera, mientras él y Miquel Dalmau, que falleció en 2010, se mantuvieron al frente de la dirección médica.

Pizá fue una una figura clave —como copropietario y gestor— en la Policlínica Miramar, uno de los centros privados más avanzados del país, pero su legado quedó marcado por serios conflictos judiciales relacionados con desvíos económicos, adjudicaciones irregulares y una doble contabilidad, procesos judiciales que no terminaron hasta el año 2018.

El velatorio se celebrará este lunes, 25 de agosto, de 16.00 a 19.00 horas en el cementerio de sa Pobla. Y el entierro tendrá lugar el martes, 26 de agosto, en el cementerio de Selva.