Medios aéreos de la Guardia Civil y Salvamento mantienen la búsqueda de los migrantes desaparecidos en Mallorca

El helicóptero de la Guardia Civil evacuando a una persona en una imagen de archivo

El helicóptero de la Guardia Civil evacuando a una persona en una imagen de archivo / GUARDIA CIVIL

EP

Palma

Medios aéreos de la Guardia Civil y de Salvamento Marítimo mantienen la búsqueda de los 15 inmigrantes desaparecidos en dos pateras la semana pasada en aguas de Baleares, tres en la primera de ellas el miércoles y doce en otra el viernes.

Aunque en la mañana de este lunes Salvamento Marítimo ha informado de que se había suspendido, la Guardia Civil ha puntualizado después en un comunicado que la búsqueda prosigue con recursos aéreos de ambos organismos.

El dispositivo de búsqueda se activó el 21 de agosto tras conocerse la desaparición de tres migrantes a 4 millas al sur de Mallorca. En esa patera habían embarcado 23 personas, de las que fueron rescatadas 20: un fallecido, cuatro personas heridas y 15 atendidas en buen estado.

El sábado 23 de agosto se dio inicio a otro dispositivo de búsqueda al tenerse conocimiento de que 12 migrantes se habrían lanzado al mar de una patera varada a unas 60 millas al suroeste de Mallorca. En dicha patera fueron rescatados con vida por Salvamento Marítimo un total de 14 personas.

Ambos dispositivos de búsqueda continúan activos empleándose medios aéreos de ambos organismos debido a las condiciones de mala mar, que dificultan las labores de rastreo marítimas, según la Guardia Civil.

La Guardia Civil de Baleares ha agradecido expresamente la "gran labor de coordinación y cooperación" mantenida con Salvamento Marítimo. "La profesionalidad, entrega y rapidez de sus actuaciones ha sido determinante para desplegar una respuesta inmediata y eficaz, pese a las condiciones de extrema dificultad, habiendo logrado salvar un gran número de vidas humanas rescatadas de un total de 74 pateras en este último mes", detallan.

Balance del año

En lo que va de año, 256 embarcaciones han llegado de forma irregular a las costas de Baleares, transportando a 4.819 migrantes, según el recuento de EFE basado en datos de la Delegación del Gobierno en Baleares.

Noticias relacionadas y más

Durante 2024, arribaron al archipiélago por vía marítima 5.882 migrantes, de acuerdo con el Informe Anual de Seguridad Nacional del Ministerio del Interior.

TEMAS

  1. Los restaurantes enfocados a los residentes sortean la caída del consumo en las zonas turísticas: 'Nuestros clientes son los mallorquines
  2. Un oasis de lujo y silencio: así es la calle de Mallorca situada entre las tres más caras de España para comprar una vivienda
  3. Investigan a un orientador por agredir a un alumno de 12 años autista en un colegio de Calvià
  4. Alerta amarilla en Mallorca: chaparrón en Costa dels Pins y espectacular 'cap de fibló' en la costa de Calvià
  5. Muere Cristóbal Pizá a los 79 años, médico nefrólogo y expropietario de la Policlínica Miramar de Palma
  6. Adiós a los últimos vestigios del histórico Hospital de Son Dureta
  7. Un incendio intencionado, con hasta cinco focos distintos, se extiende por la Albufera de Muro
  8. El tabú del posparto en Mallorca: «La maternidad me desbordó, solo quería desaparecer»

Medios aéreos de la Guardia Civil y Salvamento mantienen la búsqueda de los migrantes desaparecidos en Mallorca

Medios aéreos de la Guardia Civil y Salvamento mantienen la búsqueda de los migrantes desaparecidos en Mallorca

Alerta alimentaria por la presencia de partículas metálicas en unas galletas distribuidas en Baleares

Alerta alimentaria por la presencia de partículas metálicas en unas galletas distribuidas en Baleares

Baleares, a la cola de las comunidades en el diseño del operativo para el gran eclipse de 2026

Baleares, a la cola de las comunidades en el diseño del operativo para el gran eclipse de 2026

Baleares se da un tiro en el pie con el 'no' a la derivación de menores desde Canarias

Baleares se da un tiro en el pie con el 'no' a la derivación de menores desde Canarias

Clavijo critica a Prohens por su rechazo a acoger más menores migrantes: "Ni por asomo la situación de Baleares es comparable con Canarias"

Clavijo critica a Prohens por su rechazo a acoger más menores migrantes: "Ni por asomo la situación de Baleares es comparable con Canarias"

Casi la mitad de los autónomos de España destina entre el 25% y el 50% de sus ingresos al alquiler de su local de trabajo

Casi la mitad de los autónomos de España destina entre el 25% y el 50% de sus ingresos al alquiler de su local de trabajo

Regresan los bomberos mallorquines desplazados a los incendios de Castilla y León: “Hemos hecho un buen trabajo, a pesar de las dificultades”

Regresan los bomberos mallorquines desplazados a los incendios de Castilla y León: “Hemos hecho un buen trabajo, a pesar de las dificultades”

Adiós a los últimos vestigios del histórico Hospital de Son Dureta

Adiós a los últimos vestigios del histórico Hospital de Son Dureta
Tracking Pixel Contents