Las familias del CEIP Sant Jordi denuncian una clase con 26 niños de 4 años: "La situación es inhumana"

Las familias y la AMIPA del CEIP de Sant Jordi han dirigido una carta a la conselleria de Educación para denunciar una situación que califican de "totalmente inhumana" en el colegio. El motivo de su protesta es el incremento de alumnos en el grupo de 5º de Educación Infantil (niños de 4 y 5 años), que el próximo curso tendrán 26 matriculados, incluyendo varios con necesidades educativas específicas que requieren apoyos adicionales.

Dado que el centro no dispone de espacio para desdoblar, exigen al menos más recursos personales (otro tutor a jornada completa) para atender a un grupo que "además de numeroso, es intenso y activo", aseguran, "lo que implica que una sola persona no podrá atender adequadamente las necesidades de todos los alumnos".

La queja surge en un colegio donde, recuerdan los padres, la falta de espacio es evidente, con aulas reducidas que cuentan únicamente con un aseo para todos los menores del grupo. Además, las limitaciones en la infraestructura obligan a los estudiantes a desplazarse a aulas prefabricadas para actividades como psicomotricidad o para acceder al comedor escolar.

Las familias se aferran en su carta en lo que recoge el Decreto 40/2025, el Real Decreto 95/2022 y la última instrucción publicada por Conselleria el pasado junio. "En ningún caso, según la norma, el número máximo puede superar los 25 alumnos", subrayan.

Según la última instrucción "en casos excepcionales, con el acuerdo de los centros, se podrán mantener grupos no desdoblados de Educación Infantil, cuya matrícula total sea de hasta 25 alumnos, con dotación adicional de profesorado para garantizar que la ratio alumnos/tutor de infantil sea igual o menor que 20."

"Las ratios de alumnos por grupo son claras y han de ser respetadas para evitar situaciones de ilegalidad que puedan tener consecuencias jurídicas", advierten las familias en su comunicado. Desde el propio centro educativo se ha insistido en que no se incremente más la ratio, ya que no es posible producir un desdoblamiento del grupo por la falta de espacio físico disponible.

Petición de un segundo tutor

Ante esta situación, las familias y la AMIPA solicitan formalmente la asignación de un segundo tutor a jornada completa para garantizar una atención individualizada y de calidad a todos los menores. "Esto es fundamental para su desarrollo en esta etapa crucial del aprendizaje", argumentan.

"Exigimos que se cumpla con la legislación vigente, ya que es esencial para garantizar los derechos educativos de nuestros hijos e hijas. No podemos permitir que nuestros niños estén en una situación que consideramos totalmente inhumana", concluyen en su escrito dirigido a la Conselleria.

Fuentes de la conselleria de Educación han indicado a este diario que este grupo ya tiene más recursos personales asignados ya que cuando un grupo de Infantil supera los 22 alumnos se le asigna 'medio maestro' más, pero que no obstante estudiarán la petición expuesta por las familias ahora que la ratio llegará a 26.