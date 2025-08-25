Fallece Marilena Jover, cofundadora y primera directora de la Asociación Balear de la Empresa Familiar

La Asociación Balear de la Empresa Familiar (ABEF) ha lamentado el fallecimiento de Marilena Jover Casasnovas, quien fuera su cofundadora y primera directora.

Doctora en economía y experta en empresa familiar, Jover Casasnovas fue una figura clave en la creación de la asociación junto a otros empresarios a finales de la década de los noventa.

Ostentó la presidencia de la ABEF desde entonces y hasta 2011, aunque su trayectoria posterior siguió ligada a la empresa familiar. También ostentó puestos directivos de relevancia en el ámbito público y privado.

La asociación, en un comunicado, la ha definido como una "trabajadora incansable" y una "experta conocedora del tejido empresarial " de Baleares.

La actual presidenta de la ABEF, Inés Rotger, ha recordado "su energía incansable, su motivación y su implicación con el tejido empresarial familiar, que ha permitido que hoy estemos aquí".

El primer presidente de la asociación, José Luis Roses, ha destacado "la vitalidad y el entusiasmo" que puso en el proyecto en sus inicios. "Ella fue el motor que puso en marcha la asociación, es una gran pérdida para todos nosotros", ha explicado.

Prohens traslada sus condolencias

La presidenta del Govern, Marga Prohens, se ha despedido de Jover en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

"Una trabajadora incansable, una magnífica gestora, una mujer comprometida con todas las iniciativas de las que tomaba parte como demostró en los últimos años al frente de la Asociación Balear de la Empresa Familiar, de la que fue una de las impulsoras. Deja un gran vacío entre los que trabajaron con ella. Descanse en Paz", ha dicho.

