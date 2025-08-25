Fallece la doctora Valentina Moggi, neumóloga de la Policlínica Miramar

Referente en su especialidad, había desarrollado una extensa trayectoria en Argentina antes de asentarse en Mallorca, donde ejerció hasta los 83 años.

La doctora Valentina Moggi en un acto del Rotary Club en Malllorca

La doctora Valentina Moggi en un acto del Rotary Club en Malllorca / Redacción Digital

Miguel Vicens

Miguel Vicens

Palma

La doctora Valentina Moggi (Milán, 1937-Palma, 2025), que falleció el pasado 23 de agosto, fue neumóloga de la Policlínica Miramar, en Palma, donde ejerció hasta su jubilación en 2020, con 83 años, informaron fuentes familiares.

Reconocida por su cercanía con los pacientes, su entrega y su participación en congresos nacionales e internacionales, formó parte de destacadas sociedades médicas como la American Thoracic Society, la SEPAR, la asociación balear AIRE y la Sociedad de Cuidados Paliativos.

Su vocación médica se había forjado en Argentina, adonde se trasladó en 1950 junto a su familia desde su Italia natal. Se graduó en 1961 en la Facultad de Ciencias Médicas de Buenos Aires y, poco después, se instaló en Villa La Angostura (Patagonia) junto a su esposo, el también médico Emilio Feliu, que además es juez de regatas. Allí fundaron un pequeño hospital que, con los años, amplió su cobertura sanitaria.

En 1963 inició su residencia en Medicina Interna y Neumología en el Hospital Zonal de San Carlos de Bariloche, en un servicio entonces centrado en la lucha contra la tuberculosis, bajo la dirección del doctor Enrique Giron. Durante más de una década participó en campañas de vacunación y asistencia sanitaria en zonas remotas de la Patagonia, además de ser ponente en congresos y jornadas de su especialidad en todo el país.

En 1975, la doctora Moggi se trasladó con su familia a Palma, donde revalidó su título en la Universidad de Barcelona y se incorporó a la Policlínica Miramar, primero en sustituciones y poco después como parte del equipo de Neumología. Desde entonces desarrolló una intensa labor profesional que le valió el reconocimiento de colegas y pacientes, así como su integración en diversas sociedades médicas y en iniciativas sociales, como el Rotary Club de Mallorca.

Quienes la conocieron la recuerdan por su cercanía y dedicación, tanto en la consulta como en el trato personal. Su legado profesional y humano permanece vivo en la memoria de sus pacientes, colegas y amigos.

