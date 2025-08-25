Educación Infantil: Cuatro de cada diez niños menores de 2 años de Baleares ya están escolarizados

El primer ciclo de Educación Infantil en Baleares ha experimentado una transformación extraordinaria en las últimas tres décadas, proceso acentuado en los últimos años por la expansión de los centros educativos 0-3 (frente a guarderías o centros asistenciales) y la gratuidad parcial del servicio. Así, si antes las tasas de escolarización del primer ciclo de Educación Infantil eran raquíticas, en las dos últimas décadas se han multiplicado por 2,6 y hoy un 43% de los niños menores de tres años están escolarizados en centros educativos autorizados, públicos o concertados.

Con todo, a pesar de ese incremento y de que Baleares ya está bastante cerca de la media española (que es del 49%), el archipiélago sigue a la cola del país en cuanto a escolarización 0-3 con una de las tasas más bajas. En el otro extremo están comunidades como Galicia o País Vasco, con un 59 y un 57% respectivamente de niños menores de 3 años matriculados.

Así figura en los últimos datos publicados por el ministerio de Educación, referentes al periodo 2024-2025. Las estadísticas ministeriales ofrecen datos que se remontan hasta el curso 2004-2005, cuando apenas el 17% de los menores de esta franja de edad estaban escolarizados en las islas (en España era un 33%). Veinte años después, el porcentaje se había multiplicado por 2,6, confirmando un cambio de tendencia en la educación infantil en el archipiélago.

El ritmo de crecimiento ha sido sostenido: en 2014-2015 Baleares alcanzaba el 23% de escolarización temprana; en 2019-2020 el 28%, y en 2022-2023, el 33%. El gran impulso llegó en los últimos cursos, coincidiendo con la implantación de la gratuidad y la ampliación de la red pública y concertada.

Pese a esta mejora, el archipiélago seguía el curso pasado en la parte baja del ranking nacional. Supera a regiones como Asturias (31%) o Murcia (36%), pero está todavía lejos de Galicia (57%), País Vasco (59%) o Madrid (47%).

El crecimiento recibió un gran impulso por el empuje a la creación de plazas públicas desde 2013, la concertación de centros privados mediante la Xarxa Complementària , el aumento de ayudas económicas a las familias y, sobre todo, la gratuidad parcial (cuatro horas diarias) del primer ciclo de Infantil, que disparó la demanda.

Al margen de esta red educativa de ‘escoletes’ está la red asistencial de guarderías, que también atienden a niños de estas edades. Los centros asistenciales se rigen por una normativa diferente y sus familias no pueden beneficiarse de la gratuidad hasta que se adecuen a un reglamento del Consell (menos estricto que la normativa educativa) y sean autorizados.